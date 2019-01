Me casé con mi pareja del instituto y no lo recomiendo

Photo Courtesy of Baylea Jones Casándonos en Westfield (Massachusetts, EE UU) tras acabar los exámenes finales, en 2011.

Todos los que son de Vinton se casan con su pareja del instituto. Esta pequeña ciudad está encajada en una esquina del estado de Luisiana (Estados Unidos) y tiene una población de poco más de 3000 personas. Casarse con un compañero de clase es tan rutinario como el silbido del tren al pasar por el almacén de piensos todos los días a las 3 de la tarde.

Yo me creía diferente. Y lo era. Era homosexual. Independientemente de si me sentaba en los bancos de la parroquia católica St. Joseph o en las gradas del instituto Vinton, ser homosexual me convertía en una abominación. Además, mi familia venía de la ciudad más cercana, lo cual, a causa del aislamiento de Vinton como ciudad pequeña que es, bien podía ser como un país distinto. Los lugareños que llevaban generaciones asentados en Vinton nunca me dejaron olvidar que no pertenecía a allí, que no era una de ellos.

Yo no era femenina y los rumores sobre que era lesbiana empezaron a propagarse antes incluso de que yo misma cuestionara mi sexualidad. Cuando por fin me di cuenta de lo que todos los demás ya sospechaban, compartí mi secreto con un par de amigos cercanos. Las palabras vuelan y a la tierna edad de 12 años ya fui expuesta, lo que me hizo sufrir una incesante depresión y un continuo acoso escolar. En aquel momento pensé que la única forma de salir de la ciudad era dentro de un ataúd.

Yo solo quería lo mismo que el resto de los adolescentes: salir con alguien. Sentir mariposas durante mi primer beso, bailar torpemente en los bailes del instituto, ir de la mano con alguien por los pasillos, intercambiar notas de amor en clase. Al final, pude vivir, pero con ciertas estipulaciones. Mis amigas alternaban entre prohibirme quedarme a dormir con ellas y enrollarse conmigo o bloquearme las llamadas y hacerme chupetones. Me sentía confusa y destrozada, pero pensé que sería lo más parecido que llegaría a tener a una relación: chicas avergonzadas de besarme salvo si era a escondidas.

Además, el matrimonio homosexual era ilegal en todo Estados Unidos menos en Massachusetts, a casi 2500 kilómetros de distancia. Aunque encontrara novia, ¿qué futuro nos esperaría? No podíamos darnos la mano en los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche. Nuestra relación sería ilegal en esa ciudad, en ese estado, en el 98% del país y en casi todo el planeta. Estaba sentenciada a mantener mi amor en la oscuridad.

Para el tercer año de instituto, mi homosexualidad ya había dejado de ser una novedad. No es que fuera muy apreciada ni nada de eso, pero la mayoría de la gente me dejaba en paz. Esa primavera, justo antes de que llegaran las vacaciones de verano, otra amiga que creíamos heterosexual me besó. Me esperaba la misma rutina de siempre: No se lo digas a nadie; si me haces los deberes te volveré a besar; esto no significa que sea lesbiana ni nada de eso... En vez de eso, me pidió salir.

Britney y mi relación fueron un tema tenso al principio. La gente me acusaba de "convertirla en lesbiana" y la acusaban a ella de jugar con mis sentimientos; nuestras familias consideraban que era una fase y el instituto nos prohibió asistir al baile de inicio del curso juntas, de modo que hicimos lo único que pensábamos que podíamos hacer: huir.

Pasé mis últimos dos años de secundaria interna en un instituto, donde vivía. La familia de Britney se mudó a otra ciudad. Mantuvimos una relación a distancia durante dos años (algo que no resultaba sencillo con 17 años) rompimos durante cuatro meses en mi penúltimo año y después escapamos juntas a la Universidad, convirtiéndonos en las primeras personas de nuestra familia que lo lográbamos. Los amoríos de juventud son un aliciente poderoso.