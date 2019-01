La Guardia Civil usó láseres para evitar que el cuerpo de Julen fuera grabado

Robert Fonollosa, operador de cámara que trabaja entre otros medios para Telemadrid, compartió esta madrugada un vídeo en su cuenta de Twitter donde se puede ver cómo los guardias civiles que se encontraban junto al pozo donde se estaba rescatando al pequeño Julen apuntaban con un puntero láser de color verde a los periodistas para evitar que su cuerpo fuera grabado.

"Nos apuntan a los cámaras y fotógrafos de Totalán con un puntero láser desde las obras del pozo", se quejó Fonollosa, quien agregó que este tipo de artilugios "pueden dañar" los objetivos "y son altamente molestos".

"¿Por qué lo hacen?", se preguntó.

El tuit recibió numerosas respuestas en las que muchos usuarios de Twitter criticaban la labor de los medios de comunicación, especialmente de las televisiones, en la cobertura del caso de Julen.

Quizá porque si sacan al niño no deberíais grabar??? Eso ya por ética vamos.

Porque es una vergüenza que estéis allí 24 horas transmitiendo esta desgracia y montando circo. Sé que hacéis lo que os poden pero es terrible lo que se está haciendo con ese pobre niño. La vida real no es un show. Estáis haciendo un Black Mirror.

Porque la gente para la que trabajas es basura con patas. Yo no usaría un puntero láser, yo os tiro la cámara al pozo.

hay gente que no está nada de acuerdo con que se mediatice tanto el tema porque, aunque se debe informar, la línea entre información y reality show vacío de contenido que no aporta más que morbo, no está nada clara