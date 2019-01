"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia": reacciones a la muerte de Julen

El hallazgo del cuerpo sin vida de Julen, el pequeño de dos años que cayó a un pozo de Totalán (Málaga) hace trece días, ha puesto fin a una angustiosa búsqueda a contrarreloj y a toda una obra de ingeniaría realizada por parte de los equipos de rescate para llegar hasta él.

Todos lloran este sábado el trágico desenlace. La Casa Real, el presidente del Gobierno, los principales líderes políticos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... todos han utilizado las redes sociales para enviar mensajes de condolencia a la familia y agradecer su labor a las más de 300 personas que han estado trabajando todos estos días sin descanso.

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.

Descansa en Paz pequeño Julen. Me uno a la oración por su alma y al abrazo emocionado de toda España a sus padres y rescatadores en esta noche de dolor inimaginable.

😢 Finalmente no fue posible el milagro que unió a todo el país en un hilo de esperanza. Un cariñoso abrazo a los padres y familiares de Julen y un infinito agradecimiento a los equipos de rescate y voluntarios que lo dieron todo a pesar de las dificultades.

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible... #DEPJulen Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen