El actor Tristán Ulloa se ha sumado a las voces críticas con la cobertura que las televisiones están haciendo del rescate de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga) hace 14 días y cuyo cadáver han hallado este sábado los equipos de rescate.

"En televisión, como en muchos otros sitios, la especulación es todo un filón. No todo debería de valer", escribió Ulloa este viernes por la noche, precisamente cuando Telecinco emitía un programa especial sobre el pequeño presentado por Ana Rosa Quintana.

En televisión, como en muchos otros sitios, la especulación es todo un filón. No todo debería de valer. #Julen — Tristán Ulloa (@TrisUlloa) 25 de enero de 2019

Posteriormente, Ulloa compartió un hilo de Twitter de Mariola Cubells, colaboradora de El HuffPost, bajo el texto "amén".

En esos mensajes, Cubells aseguraba que es "innecesario" "detallar tanto la situación de Julen". "Provoca tristeza ver lo poco que avanzamos en estos asuntos. Que han pasado 26 años de Alcasser y NADA. Seguimos buscando a los padres desesperados para preguntarles como llevan el drama vital", escribía Cubells.

Ni yo ni ninguno de los compañeros que está siguiendo paso a paso el intento de rescate querría ser nadie que quisiera al niño de verdad. Si fuera nuestro hijo no querríamos ver el pozo simulado ni el túnel, no habría consuelo. Solo querríamos recuperar el cuerpo de nuestro niño y marcharnos a casa a intentar recobrar el aliento y sin cámaras ni preguntas invasivas A mí me perece bastante sencillo: Reporteros, camaras, directores, realizadores... QUÉ GRABARÍAIS SI FUERAN vuestros...", proseguía Cubells en su hilo de Twitter.

"Lo demás es INANE. Absurdo. Obsceno. Cruel. El peor Comportamiento, el más mezquino. Y si no lo veis así, id cargando el arsenal de razones para defender tantas horas televivisas ingratas y pavososss", finalizaba.

El rescate del pequeño Julen ha propiciado que Telecinco modifique su parrilla televisiva y emita un especial en la tarde del viernes presentado por Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega.

Antena 3 también ha recibido numerosas críticas por colocar durante el prime time una pequeña pantalla emitiendo imágenes en directo del rescate de Julen, el niño que hace 12 días se cayó a un pozo en Totalán (Málaga), bajo el título: "A 3 metros de Julen".