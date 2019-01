El centro LGTBI de Barcelona amanece destrozado una semana después de su inauguración

El centro LGTBI de Barcelona, inaugurado hace una semana (19 de enero), ha amanecido este domingo con los cristales rotos y pintados con mensajes homófobos y símbolos fascistas, según ha denunciado el perfil oficial en Twitter del Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña.

"Condenamos el ataque y dejamos muy claro que seguiremos trabajando y defendiendo el espacio y nuestros derechos y libertades", ha escrito este organismo junto a dos imágenes que muestran los destrozos y las pintadas que dicen "estáis muertos" y "fuck LGTBI".

La alcaldesa de la ciudad e impulsora del centro, Ada Colau, también ha difundido las imágenes y ha tachado el ataque de "cobarde": "Deben saber que no tenemos miedo, al contrario. Más que nunca nos sentimos orgullosos de ser una ciudad diversa y de amar a quien queremos y cómo queremos. En Barcelona el amor gana".

Fa una setmana vem inaugurar el centre #LGTBI de Barcelona. Aquesta nit ha patit un atac covard. Han de saber que no ens fan cap por, al contrari. Més que mai sentim l'orgull de ser ciutat diversa, i l'alegria d'estimar a qui volem i com volem. A Barcelona #lovewins 🌈💜 pic.twitter.com/bJufNv3GLW

Desde que se ha conocido lo ocurrido y durante toda la mañana de este domingo, se han multiplicado los mensajes de condena en redes sociales:

Ayer en Barcelona, se permitió una marcha fascista, en apoyo a las tropas de Franco. Hoy, un centro que defiende los derechos y las libertades del colectivo #LGTBI , aparece así. Pintadas de odio y muerte, destrucción.Seguir blanqueado fascistas. Ya No hay caretas. #StopHomofobia pic.twitter.com/xdiuOCDSDY

El grupo LGTBI de Industria de CCOO condenamos el ataque homófobo que ha sufrido está noche el centro municipal #LGTBI de #Barcelona abierto have6 sólo una semana. Podrán hacer pintadas, romper cristales, pero no nos podrán parar. @FICCOOCat @Industria_CCOO https://t.co/bmPllnegQU

La extrema derecha indicó, para justificar su petición de retirada de la ley de protección #LGTBI en Andalucía, que España no es homófoba y que por eso no hay que mantener una ley como esta. No cuesta mucho imaginar a qué partido votan los que han atacado este local de BCN. https://t.co/lwgIAJu3az