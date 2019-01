Raquel Mosquera acudió este sábado al Deluxe (Telecinco) para recordar el 18º aniversario de la muerte de Pedro Carrasaco, pero terminó hablando de la complicada relación que mantiene Rocío Carrasco —hija de su difunto marido y Rocío Jurado— con su exmarido, Antonio David Flores, y los dos hijos que tienen en común.

En el conflicto, Raquel Mosquera siempre ha tomado partido por el ex Guardia Civil y anoche no fue una excepción. Señaló de forma velada a Rocío Carrasco como la responsable del distanciamiento entre ella y sus propios hijos y dio un enérgico discurso sobre el amor materno-filial: "Que los hijos, cuando eres madre, son lo más grande que hay en esta tierra y yo por ellos, muero, doy la vida, me arrastro... pero yo no podría ver a mi hija o ver a mi hijo y no echarme a sus brazos y decirles que quiero estar con ellos".

Jorge Javier Vázquez, al escucharla, le quitó la razón, primero de forma calmada, pero a medida iba hablando se fue calentando y terminó dando voces.

"Pues yo la verdad es que no estoy nada con ese argumento, Raquel, lo siento. Sinceramente, no creo en absoluto en ella en la fuerza de la sangre. Hay madres buenas, hay madres terribles, hay hijos buenos, hay hijos malísimos.... No sé cuál es el caso. Pero vamos, que por el hecho de parir a un hijo no quiere decir que esa relación tenga que ser para toda la vida. Hay padres que son absolutamente miserables y que no los tienes que volver a ver jamás. Y hay hijos que son horrorosos y cuanto más lejos, mejor. A mí la fuerza de la sangre... Esos discursos tan populistas me parecen un rollo y hacen muchísimo daño. Lo siento mucho".

Ante las protestas de Mosquera y de varios colaboradores, a los que se enfrentó, el presentador insistió: "De verdad, hemos sufrido muchísimo por este planteamiento de 'a tus padres hay que quererlos, a los hijos hay que quererlos'. Pues habrá que quererlos si tanto unos como otros se lo merecen".

Vázquez recordó un caso que había tratado cuando presentó el programa Hay una cosa que te quiero decir y preguntó a los colaboradores que cuestionaron su planteamiento: "¿Tú estás obligada a querer a un padre que te ha hecho la vida imposible, que te ha maltratado, que no te ha querido...?".

María Patiño y Belén Esteban empezaron a gritar para quitarle la razón, hasta que Vázquez se puso de pie y dio por terminada la entrevista con Raquel Mosquera y pasó al debate de GH Dúo.