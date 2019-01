Margarita Robles, la actual ministra de Defensa, estuvo este domingo en Chester y según aseguran muchos usuarios en las redes sociales no supo defenderse de una pregunta trampa que le formuló Risto Mejide, el presentador del programa, sobre algunas partidas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estados de 2019. Su respuesta generó una gran cantidad de críticas en las redes.

"En España, el presupuesto de Defensa son 8.537 millones de euros, en Sanidad son 4.292 millones y en Educación 2.722, ¿esto es normal en un país como España?", preguntó Risto a la ministra del PSOE. La respuesta, lejos de despejar dudas, las incrementó, ya que en ningún momento supo explicar el motivo de estos datos: "Lo único que te puedo decir es que esos 8.537 millones de euros, ¿sabes cuánto supone de puestos de trabajo?".

Risto estuvo rápido y le replicó que no todo se justifica en los puestos de trabajo. "El narcotráfico y la prostitución serían una gran fuente de puestos de trabajo. ¿Y qué pasa, no puede haber más maestros o más médicos y mejor pagados?". Robles volvió a no despejar los interrogantes con un: "Yo tengo responsabilidad en el ministerio de Defensa".

Sin embargo, como han recordado varios usuarios, las competencias de Sanidad y de Educación son propias de las Comunidades Autónomas, por lo que el gasto total es mayor. Ni presentador ni ministra cayeron durante el programa en este detalle. En Twitter, muchos usuarios entraron a criticar este aspecto.

Margarita Robles también criticó la herencia recibida del PP y los impedimentos que han tenido a la hora de aumentar el techo de gasto para incrementar la Sanidad y la Educación y le gustaría que algunos explicaran el motivo de por qué "se han opuesto a que en España pueda haber 6.000 millones más para la Sanidad y Educación".

Además, se reafirmó en que sí que estaría de acuerdo en subir en políticas sociales, que para ella son lo más importante: "Estaría dispuesta en subirlo, porque creo que lo más importante en este momento son las políticas sociales".

El gasto público en educación y sanidad es bastante superior al de defensa. El gráfico mostrado es equívoco pues no incluye las partidas de educación y sanidad transferidas a las autonomías. Así mostrado puede dar lugar a equívoco. — Carlos Sancho (@Car_csanch50) 27 de enero de 2019

Esa gráfico es tendencioso, las competencias en Sanidad y en Educación están transferidas a las CCAA, por lo tanto la cantidad total que se destina a ambas es muy superior que el gasto en Defensa. Es alucinante que siendo Ministra no haya sabido explicarlo xD #ChesterArmy — MarcosMiranda (@MarcosMirm) 27 de enero de 2019

Esos son los presupuestos del Estado, pero falta contabilizar el gasto en Sanidad y Educación que depende de las CC.AA, que es dónde está el groso del gasto social — Silvia C Carpallo (@SilviaCCarpallo) 27 de enero de 2019

Podéis dejar de propagar ese gráfico falso y demagogo? Hay muchas formas de criticar el gasto en defensa, pero mentir no es una de ellas — Pablo. (@pablo_scq) 27 de enero de 2019

@ristomejide el gráfico del programa es manipulador. Las competencias de la sanidad y la educación son de las comunidades autónomas, y ese gráfico es del presupuesto del estado. Lamentable el programa y la ministra. #ChesterArmy — Angel C.J. (@angeltheix) 28 de enero de 2019