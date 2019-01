El momento incómodo de un concursante de 'Maestros de la costura' que provocó las risitas de todos

La primera prueba de este domingo de Maestros de la costura (La 1) se le atragantó a uno de los concursantes incluso antes de empezar a cortar y coser las telas.

Los aprendices debían crear un conjunto de lencería, compuesto por un camisón y una bata, con la complicación de que las prendas tenían que ser a medida. Para ello, el programa contó con varias modelos a las que asignaron a cada concursante.

El primer paso, por tanto, fue tomar las medidas de las modelos. Y fue aquí donde la prueba se torció para Toni, que se puso tan nervioso que no atinó a medir correctamente determinadas partes del cuerpo. "Perdona, eh, es la primera vez que cojo medidas", le dijo apurado a la modelo al acercarse a ella.

TVE Toni toma las medidas a una modelo en 'Maestros de la costura'.

Después explicó que no entendía lo que le había pasado: "Soy fisio y estoy acostumbrado a trabajar con mujeres desnudas o semidesnudas. Y no sé por qué, pero me he puesto nervioso".

En el momento de la valoración, a cargo de Palomo Spain, el desastre se hizo evidente, porque la parte del pecho quedaba excesivamente suelta. "Luego, explícame estas dos pinzas aquí (a la altura de la cintura)", pidió el diseñador. El concursante rio avergonzado y admitió que se había puesto nervioso cuando le estaba cogiendo las pinzas: "Y al final he dicho 'las pongo aquí y ya está".

Palomo le miró con incredulidad y preguntó con un poco de sorna: "¿Te pone nervioso la modelo? Pues ve acostumbrándote". El concursante se excusó diciendo que era la primera vez que le tomaba medidas a una chica y le daba miedo tocar donde no debía.

Cuando te pones nervioso al tomar medidas no vayas a tocar donde no debes #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/0q9yMgml2e — Sebas Maspons (@MaspiTV) 27 de enero de 2019

Mientras explicaba esto, Palomo Spain negaba con la cabeza y sus compañeros reían por lo bajo y decían en susurros "se le ha ido la pinza". Como veredicto, el diseñador aceptó las excusas pero eso no evitó que que le dijese que lo que había hecho era "una cosa bastante mediocrita": "Está claro que la modelo te ha puesto demasiado nervioso".