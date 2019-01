El tuit de Máximo Pradera que saca los colores a Juanma Moreno tras su loca respuesta a Ana Pastor sobre Vox

El humorista, escritor, guionista, periodista y presentador de radio y televisión Máximo Pradera ha sacado los colores al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien ha sido entrevistado este domingo por Ana Pastor en el programa El Objetivo de LaSexta, que se ha trasladado al Palacio de San Telmo para la entrevista.

En un momento de la entrevista, Pastor preguntó a Moreno sobre su aliado de gobierno Vox, y sobre si considera que la formación liderada por Santiago Abascal es o no ultraderecha: "¿Es Vox ultraderecha para usted?", planteó Pastor.

En ese momento, el rostro de Moreno Bonilla se tornó serio.

LASEXTA LASEXTA

Dice @JuanMa_Moreno que cuando España ganó la Eurocopa (en 2008 o no sé si en 2012) tenía 18-19 años. ¿Se estaba refiriendo quizás a la de 1964 con el gol de Marcelino?¿o se estaba refiriendo a la selección española de...? Si miente en esa tontería... #ObjetivoMoreno pic.twitter.com/0OiBVUrL5F — Jose A Reina (@joseareina) 27 de enero de 2019

"Pues mire, a mí no me gusta poner etiquetas, porque a mí me han puesto etiquetas toda mi vida", comenzó su discurso Moreno Bonilla, quien explicó que "cuando tenía 18 o 19 años, iba con mi Vespino y se me ocurrió poner una banderita porque España había ganado una Eurocopa": "Me llamaron facha, me insultaron, me dijeron fascista, recuerdo yo. Y yo tenía en esa época... yo era joven. Y a mí no me gustan las etiquetas", ha sentenciado.

El argumento de Moreno Bonilla para evitar llamar "ultraderecha" a la ultraderecha de Vox ha chirriado a Máximo Pradera, quien ha resaltado un pequeño detalle de las palabras del presidente de Andalucía: " Dice Juanma Moreno que cuando España ganó la Eurocopa (en 2008 o no sé si en 2012) tenía 18-19 años. ¿Se estaba refiriendo quizás a la de 1964 con el gol de Marcelino?¿o se estaba refiriendo a la selección española de...? Si miente en esa tontería...", ha reflexionado:

Dice @JuanMa_Moreno que cuando España ganó la Eurocopa (en 2008 o no sé si en 2012) tenía 18-19 años. ¿Se estaba refiriendo quizás a la de 1964 con el gol de Marcelino?¿o se estaba refiriendo a la selección española de...? Si miente en esa tontería... #ObjetivoMoreno pic.twitter.com/0OiBVUrL5F — Jose A Reina (@joseareina) 27 de enero de 2019

Las palabras de Pradera han generado en unas pocas horas más de 3.300 'me gusta' y centenares de comentarios:

Así tenía el cuentainvenciones hoy el señor moreno pic.twitter.com/8Iev2McdtY — Agus Gámez (@Marisseta) 27 de enero de 2019

joer, ya le llamaban facha antes de nacer... y lo recuerda. Qué rencoroso!!! — Floren (@pmusifloren) 27 de enero de 2019

Hombre, no seas tiquismiquis. Sería la Eurocopa de Lanzamiento de Huesos de Oliva. — Barceloneta1951🔻 (@Barceloneta1952) 27 de enero de 2019

Son mentirosos compulsivos. Que gentuza! — Rosamari Lo💜 (@lozomarti) 27 de enero de 2019

El día que le pidió la Vespino a sus padres le dijeron "espérate por lo menos a nacer, ¿no?". — Manuel Martín (@mamorpla) 27 de enero de 2019

A ver si le llamaron facha por alguna otra cosa... pic.twitter.com/vb0x8qVMRg — Doña Nadia (@McMomir) 27 de enero de 2019

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard