Íñigo Errejón: “He hecho lo que Podemos me enseñó: la cosa no iba bien”

Íñigo Errejón lleva una siendo protagonista de la crisis que está sufriendo Podemos. Desde que anunció su alianza con Manuela Carmena para llevar a cabo el proyecto municipal Más Madrid, el que fue número dos de Podemos y su relación con Pablo Iglesias han dado mucho de qué hablar. Errejón ha dimitido como diputado nacional y no se dirige la palabra con el líder de la formación morada, que le ha situado ya fuera del partido.

"He hecho lo que el partido que fundé me enseñó. Cuando las cosas no van bien, es más importante la gente que los partidos y hay que abrirse", ha explicado Errejón en una entrevista con el diario El País. Ha señalado también que su apuesta ha sido "anteponer la capacidad de construir una mayoría nueva a las necesidades de los partidos".

Además, ha asegurado que aunque no haya reunido al partido para comunicarlo —"la comodidad de los partidos va en contra de la posibilidad de reunir a mucha gente"— sí que lo sabían algunos de los dirigentes por conversaciones "privadas y públicas" desde hace mucho.

"En los últimos tiempos habíamos disminuido la capacidad de hablar con ciudadanos que no son de nuestro partido. Queremos una candidatura en la que tiene que caber Podemos, IU, Equo y mucha más gente", ha asegurado.

Errejón ha hablado también de Ramón Espinar, que dimitió el viernes pasado de sus cargos en Podemos. El nuevo integrante de Más Madrid asegura que en la nueva candidatura no estará Espinar. "He hablado con él y me ha dicho que no", asegura.

¿Quién estará en Más Madrid?

Errejón ha dejado claro que Carmena y él buscan personas independientes, "expertos y profesionales en las listas de los partidos". "Aspiro a generar un lugar de encuentro tan amplio como para que el que tenga alguna idea pueda contribuir. A veces los partidos dificultan hacer eso", asegura.

El fundador de Podemos ha explicado que hará "todo lo que esté en su mano" para que Podemos y Más Madrid formen una sola lista. "Espero que la dirección de Podemos tome la decisión correcta", dice. Aunque señala que su último contacto con Pablo Iglesias fue "hace una semana", cuando le llamó para comunicarle su alianza con Carmena. Asegura que mantienen su amistad, "pero no en los mismos términos".