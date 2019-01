Javier Cámara desvela su triste desencuentro con Amparo Baró tras ‘7 vidas’: "No me lo perdonó nunca"

Javier Cámara ha desvelado en El Faro, de la Cadena SER, que su relación con la actriz Amparo Baró no era como todo el mundo creía.

La periodista Mara Torres le preguntó qué había aprendido de la actriz Amparo Baró, conocida por interpretar a Soledad Huete en 7 Vidas, su madre en la serie.

Pero Cámara sorprendió al desvelar que su relación con Baró al terminar la serie no era muy buena y pasó a contar una historia que "no había contado nunca".

Cámara ha contado que con Baró "aprendió muchas cosas" pero también "le desenseñó" otras: "Era alguien con mucho carácter, me acuerdo con mucho cariño de ella pero no la volví a ver cuando salí de 7 Vidas. Cuando dejé la serie, no me lo perdonó. Nunca. Fue una conversación muy triste, ella me dijo 'no te conozco, no sé quién eres".

Amparo Baró falleció en enero de 2015 a los 77 años y, además de en 7 Vidas, participó en numerosos episodios de El Club de la Comedia y en más de 100 obras de teatro. También ganó un Goya a Mejor actriz de reparto por Siete mesas de billar francés.