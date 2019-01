La modelo Laura Sánchez se ríe de su caída en un desfile de la MBFWM

El desfile de Roberto Diz en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid tuvo una clara protagonista: Laura Sánchez. La modelo acaparó todos los focos por algo que nada tenía que ver con la moda. Sánchez se cayó en el escenario, cuando se disponía a abandonarlo.

Neoprenes, nylon, velvet, wool and the shine of metal in the Roberto Diz fashion show. #MBFWMadrid pic.twitter.com/CvuGSPCRVe