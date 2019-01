La seria respuesta de Ana Rosa Quintana a un taxista que les acusó de mezclar su tema con el caso Julen

Ana Rosa Quintana ha mantenido este lunes en su programa de Telecinco un enfrentamiento con el presidente de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, que se quejó de que los colaboradores del programa no pueden estar hablando de Julen y al rato de los taxistas "como si conocieran todos los sectores de este país".

"No te acuso a ti, Ana Rosa, porque te conozco personalmente y eres maravillosa como persona. Pero los contertulios tienen que tener mucho cuidado, cuando hablan, de saber de lo que están hablando", ha asegurado.

"Que lean y que aprendan. Que no vayan a una televisión a hablar del agujero del pobrecito del niño que se cayó, de Julen, y al rato estén hablando del taxi como si conocieran todos los sectores de este país. Porque tenemos una suerte loca. Yo no sé cómo no están como ministros algunos contertulios", ha continuado.

En ese momento, Ana Rosa Quintana le ha interrumpido y se ha mostrado rotunda. "José Miguel, también hay una cosa que se llama libertad de expresión. No sé si te has dado cuenta", ha comenzado. Fúnez ha tratado de interrumpir en ese punto a la periodista, que se ha mostrado inflexible.

"No, no, no. Por ahí no. Igual que tú tienes tu libertad de decir lo que piensas, cualquier otra persona tiene su libertad de decir lo que piensa. Puede acertar o no, pero eso se llama libertad de expresión. Y frente a eso tú das tu discurso. No matemos al mensajero siempre, ¿eh? Que al final siempre se mata al mensajero", ha zanjado Ana Rosa Quintana.