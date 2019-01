Paula Echevarría habla en 'Chester' del día que le sobrepasó la fama

Paula Echevarría fue una de las invitadas de Chester (Cuatro) de este domingo y entre otras cosas, habló de la presión a la que se ve sometida por los paparazzi y del motivo por el que a veces se niega a hacerse fotos con los fans.

La actriz aseguró que la persecución de los fotógrafos era algo que tenía muy asumido y que aceptaba como parte de las reglas del juego de la fama, pero también se quejó de las formas que emplean algunos para conseguir la ansiada foto.

También recordó un episodio en el que consideró que se sobrepasaron los límites. Fue cuando acudió a urgencias el año pasado porque su hija, que entonces tenía nueve años, se puso mala. Al bajarse del coche se encontró con que un numeroso grupo de fotógrafos la estaba esperando en la puerta del hospital y la indignación la llevó a grabar un vídeo y colgarlo en su cuenta de Instagram.

"Estamos hablando de una niña de nueve años que estaba malita y había un photocall en la puerta de urgencias. No te exagero, pero igual había 15 fotógrafos bien posicionados en línea y en dos o tres filas", se quejó la actriz a Risto Mejide.

Puedes verlo aquí

"Lo grabé porque me pareció tan inhumano... Que una niña que está mala y que va al médico tenga que pasar por eso me parece... que no todo tiene precio", lamentó.

Mejide le recordó que en la comunión de su hija ella había hecho un photocall y Echevarría lo desmintió. Aseguró que aquello no estuvo preparado y que fue la prensa quien acudió por su cuenta. "Y lo que haces para que no se monte un follón es minimizar la situación por tu hija", se excusó.

"Si llegas a la iglesia y te encuentras, no sé cuantos podía haber, ¿50 fotógrafos y cámaras de televisión entre todos? Pues para que no se monte un follón, porque la foto la van a tener sí o sí y te van a grabar sí o sí. Han llegado hasta allí y no se van a ir sin la imagen, entonces, lo mejor que puedes hacer es pararte, posar, que tengan su foto, que tengan su vídeo y ya", zanjó.