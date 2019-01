Rivera no ve legítima la huelga de los taxistas y cree que no debe permitirse

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no considera legítima la huelga que están llevando a cabo los taxistas en su protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que hoy cumple una semana, y ha dicho que no debe ser permitida.

"Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga pero no a costa de los derechos de los demás. Me parece que no es legítimo y no se debe permitir", ha subrayado en una entrevista en la Cope.

Ha defendido que la libertad es un derecho fundamental y lo que están haciendo los taxistas es "secuestrar a los madrileños" e impedir que se muevan con normalidad, acudiendo a trabajar o a llevar a sus hijos al colegio.

Rivera ha criticado en esto al Gobierno de Pedro Sánchez por fragmentar la legislación -ha opinado- y convertir "un problema en diecisiete problemas" al poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas.

El líder de Ciudadanos se ha comprometido a que, si gobierna, revertirá el "decretazo" y pondrá en marcha una única legislación nacional "que garantice una competencia leal y no un monopolio, y mucho menos fragmentado en diecisiete comunidades".