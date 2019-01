El altercado de Nagore Robles ('MYHYV') con un taxista: "No vuelva a insultar"

Nagore Robles, colaboradora de Telecinco en programas como MYHYV y Gran Hermano, ha contado en su cuenta de Instagram que ha vivido un momento de tensión con un taxista en plena calle.

La televisiva ha contado los pormenores de este encontronazo enmarcado dentro de la huelga de taxis que hay en estos momentos convocada en la capital de España.

Robles explica que "un grupo de taxistas estaba agrediendo a un Cabify y una señora que pidió por favor que se relajaran".

Y en un vídeo en su cuenta de Instagram lo explica todo: "Entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, maleducado y agresivo. A mí no me insulte, ¿vale? No me insulte. Ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, ¿vale? No vuelva a insultar, no haga eso, que hay muchos taxistas en esta vida que tienen mucha más educación. No me vuelva a insultar, que llamo a la policía. No me insulte. Yo no le he insultado en ningún momento, solo he dicho que no sea agresivo y que no grite a la señora, ¿vale?".

Y sentencia: "Es una pena que tengan que luchar y reivindicar de esta manera y que algunos se lleven la fama por este tipo de comportamientos y de personas".

Después ha compartido otro texto en Instagram.