El crudísimo tuit en plena resaca por Julen que remueve miles de conciencias: "Qué triste es tener que darte la razón"

Tres días después de que los equipos de rescate encontraran el cuerpo sin vida del pequeño Julen en el interior de un pozo ilegal en una finca de Totalán (Málaga), y aún con la resaca de una búsqueda que ha mantenido en vilo a todo el país, el tuitero Gerardo TC (@gerardotc) ha planteado una cruda reflexión en Twitter que ha recibido una tremenda ovación.

De este modo, el tuitero ha querido dar su opinión sobre la supuesta doble moral de quienes de lunes a sábado sufren por Julen, rezan mucho, hacen dibujos en su honor y llaman "héroe a todo el que se acerque al pozo", mientras el domingo califican de "ilegales" a los niños que caen al Mediterráneo, que defienden que si se les rescata "hay efecto llamada" y que tachan de "negreros" a los barcos que les rescatan:

Las palabras de Gerardo TC, que en apenas unas horas tienen más de 19.000 'me gusta', han generado centenares de reacciones. El primero en mostrar su opinión ha sido el actor Dani Rovira, que ha reconocido que le resulta "triste" tener que darle la razón:

Le doy la razòn a medias.

A la gente "normal" nos preocupa de L a D todas estas desgracias, que son tantas que ni damos abasto 😪

Hacer estas comparaciones no me parecen justas, como cuando te preocupan los animales y siempre hay alguien que te acuse que eso si y los niños no 🤨