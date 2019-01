El contundente reproche de Susanna Griso a un taxista en pleno directo de 'Espejo Público'

Susanna Griso ha tenido unas palabras en Espejo Público (Antena 3) para Tito Álvarez, representante de Élite Taxi, cuyas declaraciones sobre el ministro Marlaska le han valido multitud de críticas.

"Cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado, gay, mande a la policía a reprimir al pueblo. Mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores", dijo Álvarez.

Este martes, Griso lo ha tenido en directo y no se ha resistido a criticar su comentario: "Creo que hacer referencia a la condición sexual de un ministro no aporta nada. Te lo podías haber ahorrado, te lo digo por el riesgo de que te llamen homófobo, que es lo que te está pasando".

"A mí me han llamado de todo, no me preocupa que me llamen algo que no soy. Sí que es cierto que cometo un error pero yo además de portavoz también soy taxista y cometo errores. Soy humano. Me equivoqué, no lo tenía que haber dicho", ha respondido Álvarez.

Centenares de taxistas que secundan una huelga indefinida en Madrid se han concentrado este mediodía ante la sede del Partido Popular, en la calle Génova.