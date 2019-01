Se acabaron las especulaciones. La semana pasada comenzaron a circular numerosos rumores después de que Sarah Jessica Parker compartiese una en Instagram en la piel de su personaje en Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw. A su vez, Jeff Bridges también hizo saltar todas las alarmas cuando compartió en Twitter un fragmento en el que aparecía caracterizado como su mítico personaje en El Gran Lebowski, El Nota.

Pues bien, si pensábamos que estas dos incógnitas no tenían nada que ver, estábamos equivocados. Ni un reencuentro de Sexo en Nueva York, ni una promoción del spin-off de El Gran Lebowski, Going Places. La marca de cervezas belga Stella Artois han hecho algo más difícil todavía: han juntado a estos dos icónicos y dispares personajes en un mismo anuncio que se emitirá por completo la noche del domingo 3 de febrero, durante la final de la Superbowl.

Ambos actores han compartido el teaser de 45 segundos del spot en sus redes sociales.

"Careful man, there's a beverage here!" @SJP and I are bringing back some beloved characters with a twist, because thanks to @stellaartois and @water, when you change up the usual you can do good! #Ad #PourItForward Learn more at https://t.co/KG7PEmgn0S pic.twitter.com/KQFR7kpKfA