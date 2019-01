Críticas a Begoña Villacís por lo que ha hecho tras el fichaje de Pepu Hernández por el PSOE

Begoña Villacís, la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido objeto de críticas en redes sociales después de borrar una foto en Instagram con Pepu Hernández, uno de los candidatos a la alcaldía de Madrid por el PSOE.

El recibimiento de Villacís a Hernández no ha sido del todo amable. La portavoz de Ciudadanos ha dicho que si finalmente el exseleccionador nacional de baloncesto es el candidato del PSOE-M "va a tener mucho trabajo" porque tendrá que "asumir el legado" de un partido que es el último en las encuestas.

En esa fotografía, Villacís alababa la figura del seleccionador y aseguraba que era una imagen "muy especial" para ella.

Captura Instagram Villacís. Captura Instagram Villacís.

En Twitter, muchos usuarios han criticado esta acción de Villacís y lo comparan con lo que ha hecho Carmena, la alcaldesa de Madrid ha dicho que Pepu Hernández le parece "estupendo".

@begonavillacis porque has retirado la foto con pepu Hernández yo sinceramente creo que has metido la pata. Es un referente en lo deportivo no en lo político