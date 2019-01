La bronca de Tito Valverde en 'Espejo Público' (Antena 3) : "Seguro que has hecho los deberes mal"

Tito Valverde ha estado en los minutos finales de Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3, para promocionar Matadero, la serie que emite los miércoles la cadena.

Nada más entrar a plató, Griso ha reconocido que el actor se las ha tenido —en tono de humor— con el nutricionista Julio Basulto. "Cómo puede decir que el jamón es cancerígeno", ha afirmado Valverde. "Meterse con el jamón en España es como meterse con la madre de uno", ha añadido.

Griso ha explicado la motivaciones de Valverde en la exitosa serie de Antena 3, definida por ellos mismos como un "thriller ibérico" y que muchos comparan con Fargo, la ficción creada por los hermanos Coen.

"Tito es el cacique del pueblo", ha afirmado Griso, que le ha preguntado que si hay algo de él en el personaje. "Hago un papel un poco burro", ha respondido Valverde, que ha contado que él no tiene nada que ver con un personaje que es "machista" y que siempre va "con los huevos por delante".

.@susannagriso se cuela en el #FacebookLive de Tito Valverde y se ha atrevido a lanzarle alguna que otra pregunta 😏 ¡No te pierdas el momentazo! 😂 https://t.co/KNhunXPk2w — Matadero (@MataderoTV) 30 de enero de 2019

Justo después, Valverde ha aprovechado para regañar a los tertulianos de Griso por no estar al día con la serie: "Tenéis que ver la serie, porque veo que veis. Habéis visto algún anuncio, algún capitulito, 'tengo trabajo, madrugo tanto'... coño, no quiero preguntar... Vamos por el quinto capítulo hoy y seguro que has hecho los deberes mal... qué paso en el primero qué pasó en el segundo, qué hago yo en el tercero".

"El que más madruga de esta mesa soy yo, así que tengo bula papal", ha dicho uno de los responsables del programa.

Finalmente, Valverde ha defendido el papel de los guionistas de los que ha dicho que han estado "muy ocurrentes" con la trama y ha afirmado que se lo ha "pasado muy bien".