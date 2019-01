La profunda reflexión de Évole sobre la paternidad que provoca un terremoto en Twitter: "Pendientes de todo"

El periodista Jordi Évole ha publicado un artículo sobre la paternidad —este fin de semana, en La Vanguardia— que, en pocos días, ha provocado un tremendo debate en las redes sociales.

De este modo, Évole comienza su reflexión reconociendo que no es "un gran asiduo" a las reuniones de padres de su hijo en una generación de progenitores a quienes "se les ha enseñado a estar pendientes de todo" lo que hacen sus hijos: "Creo que nunca hubo una generación tan pendiente de sus hijos como la nuestra, sin que esto signifique que las anteriores se desentendiesen", plantea Évole, quien cree que "ahora el marcaje que les hacemos puede ser hasta excesivo".

Esta semana he ido a una reunión de padres al insti de mi hijo. Había 14 madres y 3 padres... He escrito esto: https://t.co/2MFnjtFksw

Évole, quien asegura que se lo pasó muy bien, resalta cosas en su artículo como que había14 madres y tres padres en la reunión, que muchos progenitores fueron incapaces de estar más de media hora sin mirar sus teléfonos móviles o que la profesora resaltó que su clase estaba "muy polarizada".

En este último punto, Évole plantea un pensamiento sobre este concepto de la polarización que da mucho que reflexionar: "Vivimos en un mundo donde los matices estorban. Los matices complican los discursos y es mucho mejor las ideas claras, polarizar, jugar al blanco o al negro, porque los que se quedan en los grises son unos equidistantes de mierda".

"La verdad es que salí de la reunión convencido de que aquella tutora se iba a dejar la piel para lograr acabar el curso con un grupo menos polarizado. Tengo la sensación de que fuera no habrá ningún responsable con tanta determinación ni tantas ganas para despolarizarnos", sentencia Évole en su texto.

Las reacciones generadas por el planteamiento se cuentan por miles, con cerca de 4.000 'me gusta' y centenares de comentarios:

@jordievole ¿cómo te sientes, o qué haces cdo escribes un artículo con buena intención y escuchas comentarios qué nada tienen qué ver con dicho artículo? Hay tantas cosas que no entiendo de este mundo...parece que no hay sitio para mi si no estoy ni en el blanco,ni en el negro.