La respuesta de Podemos a Savater tras llamar "tontos" a sus cinco millones de votantes

El escritor Fernando Savater acaba de publicar La peor parte. Memorias de amor, el que dice que será su último libro, y con este motivo el filósofo ha concedido una entrevista al diario ABC.

Durante su charla con el periodista Bruno Pardo, Savater habla sobre su profunda tristeza tras la muerte de su esposa —el 18 de marzo de 2015—, sobre política o sobre el pequeño Julen, fallecido tras caer en un pozo en Totalán (Málaga).

En un momento dado, el periodista cuestiona a Savater acerca de su posicionamiento contra el independentismo catalán, que el escritor enmarca dentro de su lucha en defensa de la ciudadanía: "Yo lucho por defender la ciudadanía. El que el independentismo sea catalán, vasco, gallego o lo que sea me da igual", matiza Savater, quien explica que "lo que hay son ciudadanos españoles. Y todo el que quiera acabar con la ciudadanía española nos invalida como sujetos políticos".

Fernando Savater: «Podemos tuvo 5 millones de votos, no creía yo que hubiera tantos tontos en España» https://t.co/DfUGJ6jhFp Por @brunopardoo — ABC.es (@abc_es) 29 de enero de 2019

Savater: «La tristeza es un poco como cuando estás muy resfriado y sigues teniendo ganas de comer, pero ya la comida no te sabe a nada. Esto es lo mismo. Sigues haciendo las cosas que hacías antes, pero ya no saben a lo que sabían» https://t.co/DDrtcu6BnR — Bruno Pardo Porto (@brunopardoo) 29 de enero de 2019

"Me he pasado la vida intentando explicarlo, pero veo que no lo entienden. No solamente los nacionalistas. Los no nacionalistas siguen defendiendo identidades culturales", argumenta el filósofo.

En este punto, el periodista pregunta a Savater si se está refiriendo a Vox, a lo que el escritor responde con un argumento contra Podemos y sus votantes que ha despertado la polémica: "La mayoría de sus propuestas (las de Vox) no me gustan, pero no pretenden pasar por encima de la constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga", ha comenzado su exposición.

Continúa Savater: "Podemos pretendía saltar por encima del Estado de Derecho. Desde el punto de vista teórico fue mucho más peligroso Podemos. Y además tuvo mucho más apoyo mediático y de votos".

Ha sentenciado el escritor: "Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España. Y esto de Vox después de todo es una cosa bastante menor. Lo que hemos visto como cosa masiva y peligrosa y antidemocrática ha sido Podemos. Y hay gente que está encantada".

Las reacciones en las redes sociales a las palabras de Savater no se han hecho esperar. Sin embargo, la más sonada ha sido la de Podemos, que con tremenda ironía ha preferido no responder a las palabras del escritor:

No vamos a comentar las lamentables declaraciones de Fernando Savater porque tenemos bastante más Ética (para Amador) que él.#ÉticaParaSavater — PODEMOS (@ahorapodemos) 29 de enero de 2019

No obstante, la de Podemos no ha sido la única reacción a la entrevista:

Qué cómodo es insultar sabiéndose arropado por los medios. Quedo a la espera de la dura condena de estas afirmaciones...oh wait !! -> Fernando Savater insulta a los cinco millones de votantes de Podemos: "No creía yo que hubiera tantos tontos en España" https://t.co/yzPNzWqpd9 — Juan López de Uralde (@juralde) 29 de enero de 2019

Olvidaos por completo de la frase desafortunada del titular. Leed el resto de esta magnífica entrevista sobre Sara, el amor, el dolor... https://t.co/zSLcuOzFmT vía @ABC_Cultura — Carlos Javier Galán (@cjgalan) 29 de enero de 2019

Fernando Savater nos ha llamado tontos a los votantes de Podemos. No a los del PP de Rajoy, ni a los de Ciudadanos que le apoyaron tras mentir, ni a los del PSOE que echaron a Sánchez para lo mismo... OK.



Estos tontos seguiremos votando a contra la corrupción y por la igualdad. pic.twitter.com/PPKYZuqtbU — Luis Endera (@Luis_Endera) 29 de enero de 2019

Maravillosa entrevista. Desde Una pena en observación, de C.S. Lewis, no leía reflexiones como las que hace aquí @Savater_ https://t.co/IXONWZniom — Guillermo Díaz (@GuillermoDiazCs) 29 de enero de 2019

Hace años que soy un mediocre y un cantamañanas, pero tengo que vender libros. ¿Cómo me monto una buena campaña de promoción para que media España siga financiando mi (alto) nivel de vida? Pues eso... ¿Quiénes son los tontos Fernando? https://t.co/6YUSkoOZ2b — Carlos Hernández (@demiguelch) 29 de enero de 2019

