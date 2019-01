Ha habido reencuentro de Friends, aunque solo de Phoebe y Monica. Ellen DeGeneres ha conseguido reunir en su programa de la CBS The Ellen Show a dos de las protagonistas de la mítica sitcom: Lisa Kudrow y a Courteney Cox.

El programa emitido este martes anunció como invitada a Cox, a la que DeGeneres animó a hacerse un perfil en Instagram. Para promocionarlo, decidió recrear el Central Perk para que ambas se tomaran un café sentadas en el sofá naranja de la serie. "Desearía que Lisa Kudrow estuviera aquí. Sería divertido", dijo DeGeneres y, para la sorpresa de su invitada, Kudrow apareció entre los gritos del público.

CBS .

"¡Estás aquí!", dijo la intérprete que da vida a Mónica Geller. "Estoy en shock". "Esta es una buena primera imagen", dijo DeGeneres. "¿Esta es mi primera publicación en Instagram? A partir de ahora todo irá sobrerruedas", añadió Cox, que publicó en su perfil un vídeo de ambas saliendo del estudio de DeGeneres.

Mientras las tres se ponían cómodas en el sofá, del que la presentadora dijo en broma que era el original de la producción, la misma DeGeneres comentó a Kudrow: "Desearía que tuvieras tu guitarra aquí. Eso sería divertido".

"¿Verdad? ¿Pero quién la tocaría?", respondió la actriz que dio vida a Phoebe. Cox que seguía en shock le agradeció su asistencia. "Viniste, gracias", le dijo. "Oh, quería estar aquí para ti", respondió Kudrow con una clara referencia a la canción de la cabecera de la serie I'll be there for you. Y desde luego que lo estuvo.

Ambas dejaron de trabajar juntas en 2004. Aquí puedes apreciar cómo han cambiado en este tiempo, entre ambas imágenes han pasado 15 años.