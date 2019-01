Lo que está pasando en la reunión clave de Podemos

Desde las 16.30 horas, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se encuentra reunido en la sede del partido en la madrileña calle Princesa en una cumbre convocada de forma extraordinaria para intentar zanjar la crisis interna desatada por las tensiones con Iñigo Errejón y la dimisión de Ramón Espinar.

Una reunión crucial, "especial", según la califican algunas fuentes de Podemos para explicar que hoy no se haya dado acceso a la prensa, que se ha congregado en la calle a la espera de conocer algún resultado del encuentro y que en principio tampoco podrá seguir por streaming ninguna de las intervenciones.

La reunión a la que no asiste Errejón para facilitar el acuerdo porque considera que ha sido "vetado", ha estado precedida por un mensaje de Pablo Iglesias en Facebook, en el que al tiempo que admite que "Íñigo no es un traidor", le sitúa fuera de Podemos y avanza que dialogará con él pero como con cualquier otro aliado de la candidatura que construya Unidos Podemos.

Iglesias, que se encuentra de permiso de paternidad, intervendrá por videoconferencia en esta cita.

Afines a Iglesias hablan de unidad pero no aclaran si cuentan con Errejón

Los dirigentes de Podemos en la órbita de Pablo Iglesias han apostado por que hoy salga del Consejo Ciudadano una solución de unidad y cooperación para que la marca morada salga reforzada de cara a las citas electorales de mayo, aunque ninguno ha aclarado si ese deseo de unión pasa por contar con Íñigo Errejón.

José García Molina, secretario general de Podemos de Castilla La Mancha, cree que la reunión de hoy es la ocasión perfecta para "bajar la temperatura" que, según él, se ha elevado demasiado y debatir la crisis interna "calmados y cara a cara".

Y sobre todo, ha subrayado, discutir con criterio político "y de oportunidad" porque hay unas elecciones en cuatro meses "y hay que estar a la altura".

Si bien anteriormente había defendido públicamente que Podemos no podía ser "una máquina de expulsar gente", hoy no ha querido posicionarse sobre la situación de Errejón, señalando que hacer declaraciones a los medios, como han estado haciendo estos días, no les ha ayudado demasiado.

Ha explicado que lo que se decida para la candidatura de Madrid lo tienen que decidir las organizaciones territoriales porque así se acordó en Vistalegre.

EFE García Molina

Sobre el mensaje previo de Iglesias a la reunión del Consejo Ciudadano, en el que ha afirmado que Errejón no es un traidor y llama a una nueva confluencia, García Molina se ha limitado a señalar que lo que diga el secretario general "hay que tenerlo siempre en cuenta" pero el debate es lo importante.

También ha hecho hincapié en que hay que actuar con calma y "desde la cordialidad" el responsable de Castilla y León, Pablo Fernández, quien además ha emplazado a Podemos a dejar de hablar de ellos mismos para centrarse "exclusivamente" en los problemas que afectan a España.

Sin desvelar cuál es su postura ante la candidatura de Más Madrid por la que ha apostado Errejón, ha subrayado que hay que hablar de todo y dar una solución política al problema que afecta a la formación "desde la premisa irrenunciable del mandato de los inscritos".

Los 'errejonistas', a Iglesias: "En mayo más Gürtel o Más Madrid"

Jorge Moruno, uno los más estrechos colaboradores de Íñigo Errejón, ha advertido hoy a la dirección de Pablo Iglesias de que espera que haya voluntad de acuerdo para entender que la marca Más Madrid es lo mejor para los madrileños. "En mayo, Más Madrid o más Gürtel", eso es lo que va a haber.

Moruno, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, hacía estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de hoy en la que la dirección busca soluciones a las tensiones internas.

Sin embargo, Moruno, que en la primera etapa de Podemos era responsable de discurso y estrecho colaborador de Iglesias y Errejón, defiende que es la mejor candidatura para "desalojar al PP de las instituciones" y "dar un giro de 180 grados" a sus políticas, y afirma que si la dirección da ese paso hacia el acuerdo, "bienvenido sea".

"A ver que nos plantean, no se si una consulta o algo, y a ver cómo sale, pero si hay voluntad de acuerdo para sumarse a la candidatura de Más Madrid, claro que sí", ha respondido al ser preguntado sobre si cree que hay posibilidad de entendimiento y unidad.