La visita de Anna Castillo a La Resistencia de David Broncano dio para mucho. Hablaron de dinero, de series y también de la película Viaje al cuarto de una madre, por la que la actriz opta al Goya a Mejor actriz de reparto y por la que ya ha obtenido otros tres premios.

Para Broncano esto puede ser un indicativo de que se llevará el premio y por eso quiso darle unos trucos para su discurso de agradecimiento. "Para usar la semana que viene", le dijo el presentador, al que le bailaron las fechas y que se puso nervioso nada más darse cuenta.

"¿Es la semana que viene, no?", le preguntó. "No, este sábado. El día 2", le corrigió Castillo. "No, hombre", insistió Broncano con cara de preocupación y una sonrisa nerviosa.

MOVISTAR + David Broncano, al enterarse que los Goya son el 2 de febrero.

No quedó ahí el tema, porque Ricardo Castella quiso sacarle los colores a su compañero. "Menos mal que no tienes tú que ir, ¿no? Vaya lío, ¡eh!", le dijo también con risas.

Anna Castillo, algo más perdida, bromeó sobre la confusión: "Menos mal que no te han nominado...". Y ahí llegó la frase de Broncano: "No voy a adelantar nada pero me acabo de enterar de una cosa que me influye mucho".

¿Tenías que ir a la gala a hacer algo o qué?

"¿Tenías que ir a la gala a hacer algo o qué?", le preguntó la actriz. "No, no, no", respondió Broncano. "Sí, sí, sí", le picó Castillo riéndose. "¿Habías quedado aquí? ¿Tienes planes? ¿Tienes petting?", insistió al presentador, que terminó yéndose por la tangente y hablando de lo que se liga en la gala de los Goya.

El enigma sobre la presencia o no de Broncano en la ceremonia de Sevilla se resolverá el sábado, aunque la idea no es muy descabellada. La gala de esta 33ª edición de los premios del cine español estará presentada por sus compañeros en Movistar + Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Además, la ceremonia siempre da lugar a sorpresas: en 2018 la dio Paquita Salas, la estrella televisiva del momento, así que este 2019 no sería tan chocante que fuese Broncano quien saliese a soltar su monólogo.