Ayuso: "No quiero que me ayuden por ser mujer a llegar a los sitios"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que no quiere que le "ayuden por ser mujer a llegar a los sitios", ya que cree que ha de hacerlo "en igualdad de condiciones con los hombres", aunque ha reconocido que hay "desigualdades" entre ambos sexos que "tienen que acabarse".

En una entrevista en el programa Los Desayunos de TVE, Ayuso a criticado la "tiranía" de las feministas "radicales" y ha dicho que ella no va "por la vida pensando que por ser mujer" ha de ser "superior al hombre".

"No quiero que en un juzgado mi palabra sea superior a la de un hombre por el hecho de ser mujer. No quiero que me ayuden por ser mujer a llegar a los sitios, quiero llegar en igualdad de condiciones", ha declarado.

Pese a ello, ha reconocido que hay "desigualdades" entre ambos sexos que "tienen que acabarse", pero ha insistido en que "no se puede ser ventajista ni supremacista con estos temas".

"Lo que no quiero es que lo radicalicen (las feministas), que intenten colectivizarnos y empiecen a decir sandeces de las miembras, las portavozas, ni intenten acorralarme porque no quiero ir a un pleno de mujer", ha añadido Ayuso, que tampoco quiere que se "apiaden" de ella por su condición femenina.

Por otro lado, ha señalado que no teme que Ciudadanos y Vox puedan restar votos al PP en las elecciones, ya que confía en ganar "por amplia mayoría", pero sí teme que "la izquierda gobierne Madrid y fría a impuestos a los madrileños".

"Me preocupa que la Comunidad de Madrid caiga en manos del socialismo porque Podemos o Ciudadanos les apoye", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que "tanto Ciudadanos como Vox no están proponiendo nada que ya no hiciera" el PP, "con algunas diferencias".

