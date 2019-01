El cariñoso zasca de Dabiz Muñoz a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Antena 3) sobre su estilo de baile

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche estuvieron este miércoles en El Hormiguero de Antena 3 y no defraudaron. La pareja, una de las más populares del panorama televisivo actual, protagonizó momentos divertidos con los que provocaron la risa del público y espectadores. Uno de ellos fue al principio, justo después de las presentaciones.

A diario y antes de comenzar Zapeando, el programa de laSexta en el que colabora, Cristina Pedroche comparte varias historias en su perfil de Instagram bailando canciones, algo que también hizo en El Hormiguero. Cuando le pusieron el tema Mujer bruja de su amiga Lola Índigo, Pedroche no dudó en bailar, y con ella tanto su marido como el presentador del programa, Pablo Motos.

Durante casi un minuto en el que los tres estuvieron moviéndose al ritmo de la música, Motos le dio la enhorabuena a Muñoz por bailar "bastante bien". "Llevo un bailaor dentro, aunque no lo parezca. Soy un poco arrítmico, pero la actitud la tengo", reconoció el cocinero, antes de que su mujer lo desmintiera y provocara el oh del público: "No lo eres, eres precioso".

Entre risas, Muñoz le confesó a Motos el motivo por el cual se ha animado a bailar: "Me he animado porque te he visto bailar otras veces y me he dado cuenta que compartes la arritmia conmigo".

La pareja protagonizó durante todo el programa escenas y conversaciones con abundantes toques de humor. Por ejemplo, cuando el propio Muñoz afirmó de manera irónica que tuvo miedo de acudir con Pedroche "porque ella está un poco zumbada y no es lo mismo venir a televisión solo, que no es mi medio natural, que venir con ella".