El motivo de salud que ha obligado a Malú a cancelar sus conciertos hasta después de verano

Malú se retira de los escenarios hasta después de verano. La cantante ha compartido un comunicado en sus redes sociales. En él explica que se tiene que operar por una rotura de ligamentos del tobillo derecho, provocada por una caída el pasado 15 de octubre durante los ensayos generales de la gira y que la obligó a permanecer sentada durante varios directos.

Según cuenta, intentó por todos los métodos no tener que recurrir a la intervención quirúrgica, pero no lo ha conseguido. "Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo la agarré", dice la cantante en su comunicado.

"Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este show que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión. Conseguí con mucho esfuerzo estar ahí y daros todo de mí. Ni vosotros ni el show merecíais menos", añade la autora de Maestro.

"A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar", detalla. "Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos, no depende de mí", concluye la artista antes de resaltar que trabajará duro para poder recuperarse bien y volver a los escenarios lo más pronto posible.

La intervención obligará a la madrileña a cancelar prácticamente todos sus shows, incluidos el Starlite Festival del próximo 24 de agosto.