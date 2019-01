El reencuentro de los actores de 'The Big Bang Theory' acaba de la forma más surrealista

Los actores de The Big Bang Theory ya han dado por finalizado su trabajo en la serie, aunque parece que no se resignan a separarse tras doce temporadas juntos. Kaley Cuoco ha publicado en su cuenta de Instagram tres imágenes en las que se ve al reparto de la serie en el programa de Ellen DeGeneres.

I had the entire cast of the #BigBangTheory on for the first time, and sadly, for the last time. 😢 https://t.co/U14YOgiIoT