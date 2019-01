Errejón contesta a Iglesias en 'El Intermedio' (La Sexta): "Como si por ser de izquierdas hubiera que estar enfadados"

Íñigo Errejón se ha pasado por el plató de El Intermedio este jueves y ha aprovechado para lanzar unos educados dardos al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a la formación en general, al hilo de su partida para presentarse como candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid.

Iglesias ha hablado este jueves de "una izquierda amable escindida" de Podemos, en velada alusión a Errejón, que no ha perdido ocasión de apuntar ante El Gran Wyoming: "Como si por ser de izquierdas hubiera que estar enfadados".

"Lo que hay que hacer es convencer a una mayoría, solo así se gobierna. Lo que más le puede inquietar a ese pacto terrible en Andalucía es unas fuerzas progresistas que tengan la capacidad de escuchar. ¿A eso se le llama amabilidad? Pues no se en qué me he perdido", ha explicado Errejón.

El exdiputado de Podemos cree que la izquierda debe "espabilar, ofrecerse y dar la cara". "Eso tiene costes. Yo he sufrido algunos, y los he pagado", ha señalado, para después asegurar que "quedarse quieto" y "no hacer nada para conservar el escaño, no es responsable".

Errejón se ha expresado así después de que Iglesias compartiese en Facebook un texto previo a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal en el que hablaba de "lo que algunos analistas llaman una izquierda amable escindida de Podemos", algo que asegura que "necesitan" sus "enemigos".

¿Es o no es un traidor? Errejón responde

Ante la pregunta de si cabría la posibilidad de un proceso de primarias con un candidato de Podemos, Errejón ha afirmado que Más Madrid "tiene que hacer primarias" y se tiene que presentar "quién quiera" para poder elegir un candidato que "desaloje al PP de la Comunidad".

"Con todos los candidatos que se presenten, faltaría que hubiera veto para alguien", ha destacado el exdiputado, ya que cree los partidos tiene que esforzarse para "ser un ecosistema más integrador".

Preguntado sobre si es o no un traidor, Errejón ha insistido en que "hacía falta moverse" porque los partidos corren el riesgo de "ensimismarse mucho" y dificulta la capacidad de hablar con "la gente que estaba en casa o sin carnet militante".

Preguntado sobre por qué no trasladó esa misma idea a Iglesias, Errejón asegura que lo dijo "muchísimas veces en entrevistas y reuniones". "¿Se podría haber hecho de otra forma? Tengo mis dudas. Pero ante las grandes oportunidades hay que mirar menos la salud de los partidos y más la salud de las ideas", apunta.

Mas Madrid quiere ser un proyecto "que regañe menos y sepa escuchar"

Ha recalcado que el proyecto de Más Madrid pretende ser una plataforma que "regañe menos y sepa escuchar", que invite a todas las "fuerzas progresistas" ha construir un modelo político coordinado entre el Ayuntamiento y la Comunidad.

Errejón ha recalcado en numerosas ocasiones que él ha sido uno de los fundadores de Podemos y ha negado que la estrategia de unirse a la plataforma de Manuela Carmena sea por consecuencia de su derrota durante Vistalegre II.

Ha insistido en que él fundó Podemos "no porque fuera fan de los partidos" sino porque quería "cambiar las cosas" y, para eso, "la receta es abrir más y nunca encerrarse".

"Lo mejor en un partido es no tener un criterio propio y llega a un punto en el que la gente dice a lo 'bajini'", ha asegurado Errejón, que ha apostillado que, con su decisión, ha tenido que dejar su escaño como diputado pero, en política, "hay que dar la cara y tomar decisiones".