"¡Moderno, que eres un moderno!": la reflexión de Albert Rivera sobre el insulto más loco que ha recibido

"¡Moderno, que eres un moderno!". Quizá sea la gran frase que ha dejado el conflicto entre los taxistas y los servicios de VTC, el insólito insulto que un conductor de taxi con bufanda soltó a Albert Rivera hace unos días.

"Moderno" se ha convertido en objeto de multitud de bromas y cachondeo en redes durante las últimas jornadas pero quedaba por conocerse la opinión sobre el tema del receptor de tal insulto.

Pues bien, el líder de Ciudadanos ha hablado y ha lanzado una reflexión sobre lo ocurrido muy jocosa.

"Me he llevado muchos insultos de los extremistas en mi vida política, los separatistas y los populistas me dicen de todo cada vez que pueden... Pero jamás pensé que tratarían de insultarme como este taxista... '¡Eres un moderno!' 🤷🏻‍♂", ha escrito en su Instagram, junto a un vídeo del momento.

Aquí puedes ver el vídeo completo, parodiado (como no) por La Vida Moderna.