Ovación unánime a 'El Mundo Today' por lo que dice de Pablo Iglesias en la peor crisis de Podemos

En medio de la mayor crisis de los cinco años de historia de Podemos, con el cofundador de la formación morada Íñigo Errejón aliándose con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de cara a las elecciones de mayo, y aún con la resaca de la trascendental reunión del Consejo Estatal Ciudadano de este miércoles, el medio satírico El Mundo Today ha publicado una irónica broma que, visto lo visto, podría parecer que va camino de convertirse en realidad.

"Nadie se atreve a decirle a Pablo Iglesias que es el único que queda en Podemos", bromea El Mundo Today, quien incluye una falsa declaración de un militante de Podemos afirmando que "habría que decírselo porque se verá solo en la reunión y no entenderá nada, pero a ver quién es el guapo que lo sienta y se lo cuenta".

"Oye, que igual le parece estupendo, al fin el partido está unido y va en la dirección que él quiere tomar", afirma el publicación satírica, en un texto que contiene más carga crítica de la que pudiera parecer en un primer momento:

La crítica broma de El Mundo Today ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde ha necesitado unas pocas horas para cosechar cerca de 6.000 'me gusta' y para generar decenas de comentarios:

No es que no se atrevan, es que no hay nadie para decírselo.