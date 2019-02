Una pareja de 'GH Dúo' (Telecinco) estalla contra "el pantojo" Kiko Rivera y las redes lo secundan

Esta semana ha sido el cumpleaños de la hija de Fortu y Yoli, pareja que concursa en Gran Hermano Dúo. Pero a diferencia de lo ocurrido con concursantes presentes y pasados, el programa no les ha preparado nada especial sobre la cita.

No sucedió lo mismo con el bebé de Kiko Rivera, que junto a su mujer Irene también se encuentra en la casa esta edición. Tampoco con Makoke en la pasada ni con Belén Esteban cuando concursó.

Los afrentados padres se han quejado de los privilegios que se le conceden "al pantojo", en referencia a la madre de Kiko, Isabel Pantoja, y su peculiar y estrecha relación con la cadena, Telecinco.

También el trato de favor a Isa Pantoja creó polémica en la anterior edición del programa. Fortu y Yoli, pareja a la que muchos llamaban "muebles" por su escasa participación y poco juego en el programa, han sido apoyados ahora por multitud de fans que también perciben favoritismo.

Yoli: "no es un bebé, pero es mi hija. Me parece que el concurso es de Kiko Rivera, encima no está haciendo nada, solo tocarse los cojones. ¿Sabemos ya quien va a ganar no?"



BRAVA, TODA LA RAZÓN#GHDÚOGala5