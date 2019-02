Chema Dávila: "Otros podemos liderar el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid mejor que Pepu Hernández"

En su época universitaria en la Autónoma de Madrid era uno de los representantes estudiantiles. No quería militar todavía en una opción política. Pero al terminar sabía que era el siguiente paso. Corría el año 1998 y llamó a la puerta de la agrupación socialista del centro de la capital. Y dijo: "Quiero afiliarme".

Veintiún años después, Chema Dávila es concejal en el Ayuntamiento. Y ha decidido dar otro salto adelante: presentarse a las primarias para ser el candidato de su partido en las elecciones municipales del 26 de mayo. Lo tenía pensando desde hace tiempo pero todo se ha acelerado desde que se filtrara la apuesta de Pedro Sánchez: el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández. Y está escociendo mucho en la organización que el presidente tenga previsto asistir al acto de su candidato este domingo en el Teatro de La Latina.

Dávila, licenciado en Psicología, también es un gran aficionado al baloncesto. Da la bienvenida a los independientes a las listas, pero defiende que hay cantera en el PSOE-M y que lo puede hacer mejor que su admirado ex seleccionador. Arranca una interesante batalla, en la que también saldrá a la cancha el veterano Manuel de la Rocha. Ahora toca pensar en avales, y la votación será el 9 de marzo. Porque BA-LON-CES-TO en el PSOE se llama PRI-MA-RIAS.

¿Por qué se presenta?

Nos tomamos Madrid en serio, hay problemas urgentes por resolver. Hay una serie de líneas importantes: qué tipo de ciudad queremos. Tenemos un proyecto, soluciones y ganas. Hay que dejar de ser comparsas, tenemos que protagonizar el cambio en la ciudad. Muchas veces el partido no sale pensando que va a ganar.

¿El PSOE es hoy una comparsa de Manuela Carmena?

No. Pero tenemos las ideas y el proyecto y no lo hemos podido realizar. Ahora queremos hacerlo y salir a ganar. Eso es fundamental. Tenemos que entusiasmar primero a la militancia para ganar este proceso interno y luego a la ciudadanía. Tenemos una oportunidad, no sólo para el partido, de cara a la sociedad y a la ciudad. Madrid necesita que se la tome en serio de verdad de una vez por todas, tanto por parte del PSOE como de los políticos en general. Una ciudada pensada para las personas y que nadie se queda fuera, la sostenibilidad y económicamente potente y justa.

CARLOS PINA Chema Dávila

¿En qué momento decide presentarse?

Es una cosa que teníamos pensada entre un grupo de personas hace tiempo. Estábamos esperando a que empezara el proceso. Pero una vez que se ha puesto en el disparadero de salida con la filtración de Pepu Hernández hemos considerado que estaba ya la maquinaria en marcha y que teníamos tirar para adelante ya.

El principal precandidato es Pepu Hernández, exseleccionador nacional de baloncesto y un fichaje estrella. ¿Qué le parece?

A mí me gusta el baloncesto, no puedo opinar mal de Pepu Hernández como no lo haría de Epi, Pau Gasol, Marc Gasol... Hay un grupo de personas que a nivel profesional respeto muchísimo. Estoy encantado de que se presente, va a ser un debate muy interesante y eleva la altura.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado su apoyo explícito a Hernández. ¿Qué le parece que se posicione con un candidato directamente?

Yo no haría ni el acto del domingo ni una exposición tan explícita. Pero en ese sentido, vuelvo a manifestar que lo queremos es tomarnos Madrid en serio. Para eso necesitamos un proyecto orgánico en el que se garantice la pluralidad, la transparencia y la limpieza absoluta del proceso.

Yo no haría ni el acto del domingo ni una exposición tan explícita

¿Cree que va a ser limpio el proceso?

Sí, tiene que serlo. Si no, nos estaríamos equivocando.

¿Pepu Hernández es el candidato del aparato?

Eso lo tienen que evaluar las bases cuando vayan a votar. No voy a entrar en valoraciones en ese sentido. La militancia de Madrid está muy bien formada y preparada, con un montón de hombres y mujeres con ganas de hacer cosas y cambiar la sociedad. Y estoy seguro de que van a votar a la persona que mejor represente esa oportunidad de cambio que tenemos que generar, que es irremediable tal y como está la situación política.

CARLOS PINA Chema Dávila

¿Es usted el candidato de las bases?

No me atrevería, eso es algo pretencioso. Soy un candidato que tiene un proyecto y un grupo de gente detrás, algunas personas conocidas y otras anónimas. No pienso distinguir entre ellas, todos los militantes estamos en un mismo nivel. Yo creo que ese proyecto político es la solución real.

¿Hay malestar en el PSOE de Madrid por la designación de Hernández?

Hay diversidad de opiniones. Si hubiera unanimidad, no habría otras dos personas que se presentaran.

Desde que se filtró el nombre, se han conocido una serie de informaciones sobre el uso de una sociedad por parte de Hernández para pagar menos impuestos. ¿Cree que debería abandonar la carrera de las primarias?

No voy a valorar actitudes o comportamientos de los candidatos. Lo que puedo decir es que tengo una carrera profesional, fueron quince años de autónomo trabajando en una ferretería, un negocio familiar, pequeño, humilde. Es la primera legislatura que estoy de concejal, por echar una mano y solucionar los problemas de mi ciudad.

Creo que voy a ganar, la militancia es independiente

¿Cree que la fórmula elegida por Sánchez es contradictoria con lo que decía en su carrera de primarias?

Cada uno tiene que explicar lo que hace y cómo lo hace. Hay cosas que no haría personalmente, pero respeto que otras personas las puedan hacer.

¿Cree que va a llegar a los avales necesarios?

Sí, sin ninguna duda.

La militancia es indescifrable, ¿no?

Hará lo que considere más oportuno. Ya se demostró en el último proceso de primarias que hubo general. Cuando cree que tiene que hacer algo que considera mejor o más razonable, lo va a votar tranquilamente. Por eso, creo que voy a ganar. La militancia es independiente.

CARLOS PINA Chema Dávila

¿Puede interpretar alguien que presentarse usted es un movimiento anti Sánchez?

No, imposible. Sánchez es el secretario general del partido, es el presidente del Gobierno y está por encima absolutamente de todo. Sería una osadía descifrar el pensamiento que puede ser cualquier tipo de reto. Lo que sí es un reto de cara al ciudadano porque consideramos que tenemos un proyecto, que tenemos que salir a ganar de una vez por todas y cambiar la actitud que hemos tenido en Madrid. Tomarnos en serio y hacer un proyecto a medio plazo con recorrido que pueda transmitir ilusión porque la historia no está escrita. Queremos ser protagonistas del futuro del cambio político en la ciudad.

Cuando se producen este tipo de primarias, siempre se piensa que algún candidato quiere estar en la lista y no va a llegar hasta el final. ¿Se compromete en llegar hasta el final?

Sí, por supuesto. He salido de mi zona de confort, soy secretario general de la tercera agrupación más grande de la ciudad. Si mi objetivo era negociar un puesto, lo hubiera hecho directamente. Hay que ser valiente. Cuando te lo crees, tiras para adelante y pasas por encima absolutamente de las posibles adversidades.

Esta semana se conocía una encuesta de Telemadrid que señalaba que el PSOE en la ciudad de Madrid quedaría en el quinto puesto, por debajo incluso de Vox. La mayoría de las derechas podría hacer alcaldesa a Begoña Villacís (Ciudadanos). ¿Qué ha hecho tan mal el Partido Socialista?

Porque muchas veces hemos dado una imagen de que no nos tomamos en serio la ciudad de Madrid. En ese sentido, hay sectores de la población progresista que tradicionalmente nos votaban que han empezado a confiar en otros partidos. Eso se puede remediar, conectar con ese electorado, la situación es reversible. Si no lo pensara, no me presentaría para hacer el tonto. Se puede trabajar y hacer bien. Estamos en disposición de disputar el primer puesto a Manuela Carmena y Begoña Villacís.

¿Le da miedo la llegada de Vox?

No, lo que me da miedo es que no seamos capaces de explicar realmente porque Vox no puede estar. Porque haya gente que un momento dado sientan que las cosas no están funcionando bien, que algo ha fallado, que su situación personal es complicada, no justifica que se apoyen a partidos que tiene ideas retrógradas y que son un peligro para la democracia en este país. Van contra colectivos concretos y representan un retroceso en valores como el feminismo, xenofobia. Pero esa responsabilidad es nuestra, de los políticos en explicar a la gente bien y que lo entienda. No se puede echar la responsabilidad a los votantes. Hay que plantear claramente lo que significa Vox y que no puede ser una opción razonable.

Este Gobierno de Sánchez es el que tiene más ministras en la historia de España, el feminismo es una de las grandes banderas del PSOE... El candidato para la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, es hombre y se abre un proceso de primarias municipales con tres hombres. ¿Cree que alguna mujer va a dar un paso adelante? ¿Por qué no se ha presentado ninguna? ¿Qué está pasando?

Pues no lo sé. Lo que puedo decir es por qué me presento yo.

¿Le gustaría que Íñigo Errejón se fuera al PSOE?

Tendrá que hacer lo que considere en cada momento. Siempre hemos presumido de ser la casa común de la izquierda, con lo cual acogeríamos a cualquier persona con unos pensamientos progresistas.

La política madrileña es peculiar

¿Sigue estando el PSOE de Madrid estando tan revuelto? ¿Por qué es tan inestable esta federación?

La política madrileña, en general, es peculiar. En otros partidos políticos también estas situaciones se producen. El partido ahora mismo está mejor que otras veces y me refiero, por ejemplo, a que se va realizar con toda normalidad un proceso de primarias para la ciudad. Hacía mucho que no pasaba, la última vez fue Fernando Morán contra Joaquín Almunia. Implica asumir la democracia y hacer las cosas de otra forma. Somos el único partido de entidad que va a hacer un proceso de este estilo, el resto lo ha hecho con decisiones unipersonales o a dedo.

No les gusta hablar de pactos antes de elecciones, pero eso puede determinar el voto de la gente en mayo. ¿Con quién pactaría antes? ¿Ciudadanos o Carmena?

Con las fuerzas progresistas, sin ningún tipo de duda.

¿Ha llamado o hablado con Hernández o De la Rocha?

Con Manolo sí, tenemos relación y contacto. Pepu, es que no he tenido la oportunidad. Por supuesto, estaría encantado de hablar con él cuando tenga la ocasión.

¿Qué sería lo primero que haría en Madrid?

Atender a las persona, poner la prioridad en la gente que lo está pasando mal.

¿Se pasará por el acto del domingo para ver a su rival?

No, obviamente.

CARLOS PINA Chema Dávila

¿Cómo llegó al PSOE?

Era representante de estudiantes en la Universidad Autónoma. Soy Licenciado en Psicología. Había compañeros que se metían en diferentes opciones políticas, decidí que nada hasta que acabara. Y, después, un día me acerqué en 1998 a la sede de la agrupación centro, llamé a la puerta y dije que me quería afiliar. En aquel momento, yo era el quinto joven menor de 30 años en la agrupación, el partido estaba muy envejecido. Empiezas a militar, participar, acabas en un comité local, te vas implicando y acabas en una lista cambiando tu vida habitual para dar lo que puedes a la ciudad de Madrid. Y lo haces con todo el gusto del mundo.

¿Cuáles son sus grandes referentes políticos?

Hay muchos referente a nivel de la socialdemocracia como Olof Palme. Hacer una sociedad que siendo capitalista permitía una distribución y que si tenías un problema, el Estado no te dejaba abandonado. Y, últimamente, un tipo como Obama, un líder del que estábamos todos enamorados. Lo que es increíble es que la continuación haya sido Donald Trump. Tenemos que hacer reflexión sobre qué estamos haciendo mal desde los sectores progresistas. Hay una ola de conservadurismo que recorre el mundo, que ha pasado por toda Europa y ha llegado ahora a España. Tenemos que ser contundentes y lo que ha pasado en Andalucía es el ejemplo de que no tiene que pasar nunca: blanquear una opción política que es anticonstitucional.

¿Madrid es de izquierdas o de derechas?

Es progresista, pero hay que ilusionarla y entusiasmarla para que vaya a votar. Si lo conseguimos hacer, Madrid va a ser progresista seguro. Es verdad que el electorado de izquierdas tiene tendencia a que cuando las cosas no salen exactamente como pensamos se va a la abstención.

Soy una persona muy de cantera

¿Van a ser las primarias una batalla cainita?

No, va a ser una batalla de ideas y valores, de poner proyectos encima de la mesa. Yo debatir con compañeros... en este caso Pepu es independiente, no puede ser cainita nunca. Es una aportación de cómo se pueden hacer las cosas y estaría bien que lo hicieran otros partidos.

Ha dado una clave: Hernández es independiente. También lo es Ángel Gabilondo. ¿No hay cantera en el PSOE de Madrid? ¿Se desprecia desde la cúpula a los dirigentes de la federación? ¿O es la época de los independientes?

Yo confío mucho en el Ramiro, soy una persona muy de cantera, Creo que el PSOE tiene multitud de militantes, algunos han sido cargos y otros no, perfectamente preparados para asumir responsabilidades. Lo primero que tienes que hacer es cuidar y mimar a tu organización. Lo comparo con el fútbol. Si tú tienes un equipo y tu cantera y, de repente, traes a un jugador que revaloriza mucho lo que tienes, por ejemplo Ángel Gabilondo me parece absolutamente espectacular, pues por supuesto que haya independientes. Pero para estar de número uno, de número tres, para estar en diferentes opciones. ¿Pepu puede ser una persona que esté en el equipo? Por supuesto, que aporta, por supuesto. Que pienso tiene que liderar, no. Pienso que hay otros que podemos hacerlo mejor.