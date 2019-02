El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un indignadísimo tuit por el traslado nocturno de los nueve presos soberanistas desde sus respectivas cárceles hasta la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde la Guardia Civil los llevará hasta Soto del Real y Alcalá Meco —donde permanecerán durante el juicio en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista—.

"Carceleros cobardes, os los lleváis de noche", ha exclamado Rufián en las redes sociales, donde sus palabras han provocado una inmensa tensión: "Serán ellos quienes os juzguen", ha afirmado, antes de sentenciar que "la única duda en Salem era quien sería el siguiente".

"No calles", exclama.

Las palabras de Rufián, que en pocos minutos tenían un millar de 'me gusta', han abierto un tenso debate muy polarizado:

La de Rufián no ha sido la única reacción política generada por el traslado de los presos. De hecho, los propios exdirigentes independentistas han aprovechado el momento para compartir sus impresiones.

De este modo, los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han afirmado a través de las redes sociales, antes de su inminente traslado a cárceles de Madrid, que durante el juicio al que se enfrentan en el Tribunal Supremo defenderán "los derechos y libertades fundamentales".

Así, en su cuenta de Twitter el exconseller Jordi Turull ha señalado, mientras era trasladado desde la prisión de Lledoners a Brians 2, que "marchamos de Cataluña infinitamente agradecidos por tanto apoyo. Ahora nos toca a nosotros que durante el juicio no os sintáis solos en la defensa de los derechos y libertades".

Marxem de Catalunya infinitament agraïts per tant suport. Ara ens toca a nosaltres que durant el judici no us sentiu sols en la defensa dels drets i llibertats fonamentals i d'allò que hem dit i repetit a les urnes #FreeTothom #Absolució #Judicialesurnes pic.twitter.com/wzTM2ThxkV

Así mismo Joaquim Forn, durante el traslado entre las dos cárceles catalanas, antes de partir a la cárcel madrileña de Soto del Real, ha dado las gracias en su cuenta de Twitter "a los compañeros de módulo en Lledoners con quienes hemos compartido estos meses, y también a trabajadores y funcionarios", y ha agradecido igualmente "el apoyo de tanta y tanta gente".

Forn ha mostrado su determinación "en la defensa de la libertad, la democracia y la justicia" durante el juicio en el Supremo, y ha concluido con un "Visca Catalunya".

Pocas horas antes de iniciarse el traslado, el exconseller Raül Romeva indicaba en Twitter que "marchamos hacia Madrid, pero no vamos a defendernos. Vamos a reivindicar la democracia y el pacifismo", para concluir: "Que no nos esperen derrotados. ¡Adelante!".

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO