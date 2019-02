Errejón responde al indignado tuit de una concursante de 'Operación Triunfo'

La concursante de Operación Triunfo 2018, Sabela, ha escrito un indignado tuit después de mudarse. La cantante se queja principalmente de los precios de los alquileres y de que no admitan mascotas en los inmuebles.

"Me gustaría saber vuestra opinión, porque a mi que Lolo no pueda vivir en una casa me preocupa", escribe.

Y resalta lo que más le ha cabreado: "Lo que me parece fuerte es que en tres semanas solo haya podido ver dos pisos porque el resto no dejan mascotas. Y bien, igual que se conoce a los inquilinos, yo ofrecí que conociesen a Lolo y su comportamiento".

También ha cargado contra los requisitos que piden muchos propietarios: "Poner más dinero por el perro, aunque no me parezca justo, lo entiendo 🤗, pero con la renta tal y como está, dos meses de fianza, aval bancario y seguro de impago me parece suficiente. Respeto sus decisiones pero también creo que es cuestión de ceder las dos partes".

Y finalmente, se ofrece a que sus futuros caseros conozcan a su mascota Lolo: "Confío en él y su educación. Cuando encuentre os hago un casa tour de esos".

Unas quejas que Íñigo Errejón, candidato a presidir la Comunidad de Madrid, ha recogido y a las que ha respondido: "Cada vez es más complicado emanciparse, más caro. No tiene que ser así. Hay muchas casas vacías, tenemos que buscar la fórmula para sacarlas en alquiler y bajar los precios".