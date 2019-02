La cara de Susanna Griso por lo que ha pasado en plena entrevista con Manuela Carmena en 'Espejo Público'

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid a la reelección en la Alcaldía, ha sido entrevistada este viernes en el programa Espejo Público de Antena 3, presentado por Susanna Griso.

En esta entrevista, la periodista le ha puesto a la regidora madrileña las palabras de Pablo Iglesias sobre la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas con el partido de Carmena, lo que le ha costado la dimisión como diputado de Unidos Podemos en el Congreso.

Iglesias criticó la decisión en un mensaje grabado en el que aseguraba que Podemos se echaría a un lado para dejar que Carmena decidiera las listas pero agregaba que "Íñigo no es Manuela" y que Podemos saldría "a ganar" en la Comunidad de Madrid.

Al acabar el mensaje, para sorpresa de Susanna Griso, el público presente en plató ha comenzado a aplaudir.

"Dice Iglesias que usted no es lo que fue... no sé, esos aplausos, para quién son, si son para Manuela Carmena o para Pablo Iglesias, pero el caso es que, bueno...", afirmó la presentadora, que prosiguió la entrevista como si no hubiera pasado nada.

El usuario @gucefalo ha captado el momento y lo ha compartido en su cuenta de Twitter:

