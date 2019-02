La reprimenda tras lo que ocurrió en pleno directo de 'Sálvame': "¡A ver si algún día os enteráis!"

Sálvame ha logrado trasladar sus contenidos virales del plató a las redes sociales con gran facilidad. El programa de Telecinco suele hacer gala de ingenio a la hora de escribir sus etiquetas. Esto propicia que las redes estén activas y que cada cosa que ocurre durante el programa se comente rápidamente en Twitter.

Esto ha ocurrido con Rafa Mora, que se ha convertido en tendencia durante la tarde del viernes tras la bronca que ha recibido de Carlota Corredera, presentadora del espacio televisivo.

Los tertulianos hablaban de los cachés que los concursantes cobran al acudir a un programa de televisión. En un momento de la discusión, el extronista Rafa Mora mandó "fuera del plató" a Miriam Saavedra —ganadora de la última edición de GH VIP—, que estaba sentada a su lado.

Carlota pone firme a Rafa Mora: "A ver cuándo os dais cuenta de que esto no es un colegio, es un trabajo" 🤭 https://t.co/lKldXlPA1K pic.twitter.com/BCQct6Ueuj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 1 de febrero de 2019

"No mandes nunca a nadie fuera del plató. Nunca", le reprendió Corredera.

"Dile que no me insulte", respondió Mora.

"Pero que esto no es un colegio. Es un trabajo, a ver si algún día os enteráis. Estoy hablando, ¿me estás escuchando? A lo mejor el que se va a ir fuera eres tú. Esto no es 'me insultaron y me tiraron de la coleta, profe", replicó de nuevo Corredera, visiblemente cabreada.