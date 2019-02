Polémica por las risas de un guardia civil durante el traslado de los presos independentistas a Madrid

Un guardia civil ha grabado un vídeo desde dentro de una furgoneta de la Guardia Civil que ha participado en el traslado de los presos independentistas a la cárcel de Soto del Real. El vídeo muestra imágenes del exterior de la furgoneta, pero se pueden escuchar risas de los agentes que trasladan a los presos.

Los agentes se mofan de los manifestantes que han acudido a apoyar a los presos en su salida de las cárceles catalanas.

Las imágenes se han difundido a través de la cuenta de Twitter anónima Espíritu Indomable (@Esprituindomab1). Sobre las imágenes se escucha la canción OVNI (Objeto Verde Nada Inteligente) del grupo punk navarro Piperrak.

"Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!!", ha publicado la cuenta este usuario anónimo en Twitter.

Beautiful!! 👏👏👏👏👏#adeugolpistes

Freedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH