Tajani atribuye a "falta de coraje" que algunos países de la UE aún no hayan reconocido a Guaidó

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha afirmado este viernes que falta "coraje" por parte de algunos países de la Unión Europea para "defender la democracia en Venezuela" y ha criticado que gobiernos como el de Italia no hayan reconocido aún al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como jefe del Estado venezolano.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Tajani ha asegurado que el mensaje del Parlamento Europeo es "muy fuerte" y ha manifestado mostrarse orgulloso de presidir un parlamento que tiene "la fuerza" para defender la democracia contra "la dictadura" de Nicolás Maduro.

"Pero creo que les falta un poco de coraje a algunos países europeos para defender con más fuerza la democracia del mundo, en este caso la democracia en Venezuela", ha agregado.

Así, preguntado por las reticencias del Gobierno de Italia para apoyar a Guaidó, el líder de la Eurocámara ha asegurado que en el país transalpino no están "con los rusos o los chinos". "No entiendo por qué este gobierno no tiene el coraje de hacerlo, estamos a favor de la democracia", ha reiterado tras indicar que Venezuela acoge una de las mayores comunidades italianas en el mundo.

"No se puede olvidar lo que pasó en Venzuela en los últimos años, en los últimos meses, hoy la fuerzas paramilitrares matan a los ciudadanos por la calle, faltan medicamentos, democracia y los niños se mueren de hambre", ha zanjado.

El Ejecutivo italiano ha insistido en que Italia no reconoce a Guaidó porque ello iría en contra del principio de no injerencia en los asuntos internos de un país. "Italia no reconoce a Guaidó porque estamos totalmente en contra del hecho de que un grupo o un grupo de países terceros pueda determinar las políticas internas de otro país", aseguró explícitamente el viceministro de Exteriores, Manlio Di Stefano, este jueves a la cadena Tv2000.

Ha pedido además que se evite cometer el mismo error que en Libia, país sumido en una grave crisis política y de seguridad desde la caída del régimen de Muamar El Gadafi, tras una campaña aérea de una coalición de países primero, cuyo mando asumió después la OTAN.

Sobre el 'procés'

En su entrevista, Tajani también ha dicho que "España es un país democrático", al ser preguntado por cómo se está viendo desde el resto de Europa el juicio del procés. "Nosotros respetamos la decisión del Tribunal Supremo español, no es parte de la competencia del Parlamento Europeo", ha añadido.

Igualmente, ha recordado que no se puede salir de un país con decisiones autónomas. "Tú sales de un país y tú no eres miembro de la Unión Europea", ha concluido.

