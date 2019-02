Ana Morgade, contundente antes de Los Goya: "Si te aburre lo que dicen..."

La humorista Ana Morgade ha criticado horas antes de la Gala de los Premios Goya 2019 los típicos comentarios que se producen año tras año en contra de la larga duración de los discursos de los premiados.

"No entiendo esta gala. No comprendo que los premiados sean un estorbo cuando deberían ser los protagonistas. Si te aburre lo que dicen es porque no sabes de qué hablan porque no has visto las pelis. Entonces para qué ves la gala? Bien. Estoy lista para vuestro odio", ha escrito en Twitter.

Bien. Estoy lista para vuestro odio. https://t.co/aZfGaoP9bo — ana morgade (@ana_morgade) 2 de febrero de 2019

Junto al mensaje, Morgade incluye el enlace a un artículo del diario Público titulado: "La batalla imposible de los Goya por acortar los discursos de los premiados".

En el texto, se explica que año tras año los organizadores de la gala han intentado que los discursos de los premiados no se alarguen en exceso con diferentes técnicas, pero que nunca lo han terminado de conseguir. En cambio, se subraya, en alguna ocasión han recibido críticas de los propios actores por tratar de cortar el turno de palabra.

Por ejemplo, en 2016, cuando algún premiado se alargaba más de la cuenta comenzaba a sonar una música que no le permitía seguir hablando. En otras ocasiones, directamente se les bajaba el sonido al micrófono.

La opinión de Morgade ha generado reacciones como estas:

A lo mejor tendría más éxito una gala de no premiados dando discursos de resentimiento y delirio homicida. — Calandraca (@calandrake) 2 de febrero de 2019

Vaaaaaleeee. No veré la gala. — JOSE LUIS GIL SANZ (@joseluisgilsanz) 2 de febrero de 2019

Odio, no, sentido común. Si sus discursos tuviesen trasfondo tendrían interés; pero es que son listados de agradecimientos más largos que la genealogía de los reyes godos. También hay excepciones que confirman la regla, pero pocas. — Jerónimo Caravaca (@Jerocaravaca) 2 de febrero de 2019

a mí es lo q más me gusta de las galas en general (alguna gente más q otra), y me da rabia cuándo no les dejan acabar. ¡Es su momento! ¿pq se lo roban? y vale, algunos luego salen hasta en la sopa pudiendo hablar, pero otros muchos es el único momento q les dan un micro! — Blanca Hernández M (@bhm_bcn) 2 de febrero de 2019

Odio no, pero parece mentira que, siendo una profesional de la TV, no entiendas que haya que poner límites d tiempo. Si no, sería más eterna de lo que ya es. Además, todos sabemos que esas galas son, sobre todo, para promocionar el cine, no para dormirse en un discurso — hipotenusa_confusa (@PotenusaConfusa) 2 de febrero de 2019

Hombre, se le puede dar más dinamismo a la gala, por ejemplo con collares eléctricos que chispen a los premiados si se pasan de tiempo, quedaría muy bien en pantalla. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 2 de febrero de 2019

Creo que te equivocas, pueden encantarme sus pelis y aburrirme sus discursos, sobre todo cuando por desgracia no hablan sobre sus pelis sino sobre otros temas q no me interesan, q se metan a políticos si quieren dar discursos — Carlos Fernández (@carlos_mivito) 2 de febrero de 2019

Una gala de premios en que los premiados se lean al final a toda prisa y haya un solo aplauso común. — Yeyo de Bote 🇦🇩 🔻 (@yeyodebote) 2 de febrero de 2019

Esto es lo que pasa cuando se le da más importancia al que lo presenta, que el que recibe el premio. Así nos va. — Víctor.####.dpx (@visualvictor) 2 de febrero de 2019