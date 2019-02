Críticas a Casio por crear una calculadora rosa "para mujeres trabajadoras"

Casio, la empresa tecnológica especializada en relojes y otros elementos electrónicos como calculadoras, está recibiendo durísimas críticas por publicitar en su página de Facebook una calculadora "para mujeres trabajadoras".

Las críticas son al color elegido para este artilugio: el rosa. Y también por el mensaje que acompaña a la publicación: "Queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten perfectamente a sus entornos de trabajo a través de un óptimo de usabilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando a ustedes para que día a día brillen aún más en sus trabajos".

Han sido muchos los que se han mostrado críticos con esta publicidad, especialmente muchas mujeres, que han ironizado con el tono de la publicación:

Hola, mi pololo no encontraba su calculadora y tuvo que usar la mía, tengo miedo que se vuelva gay 😰 que me recomiendan hacer? Igual la uso una vez nomás

espero que mínimo me tire GLITTER en la cara porque sino me voy a sentir como un hombre

Además del color, que función especial tiene esta calculadora?? Calcula cuando llega la regla?? No me puedo imaginar que otro cálculo diferente al que necesita un hombre podría hacer!!

Gracias Casio, yo matándome estudiando Cálculo, Termodinámica, Estadistica Aplicada, etc, para ser ingeniera industrial, y ahora con esta PINKY CALCULADORA 😻 jamás me iré a la trica, ni me pasaré HORAS DE HORAS practicando esas ecuaciones 🤯 que malogran mi manicure 💅. Sus brillos son la luz que necesitaba para salir de la oscuridad de la ignorancia y la desigualdad.