Eva González convence a sus fans hasta con una foto en la que tiene cara de agotamiento

Eva González lleva desde el pasado mes de noviembre grabando la fase de audiciones de La Voz Kids (Antena 3) y este viernes compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que sale tras un largo día de rodaje.

En la estampa se ve a la presentadora recostada y con cara de agotamiento. "Así he terminado la grabación de hoy. ¡Ay, omá lo que cansa bregar con niños! Aunque no os imagináis lo feliz que me hacen esos pequeños genios", ha escrito González junto a la foto.

A pesar de que su cara no luce tan impecable como de costumbre, la mayoría de sus fans han coincidido en su apreciación y los comentarios más repetidos son "guapísima", "¡vaya ojazos!" y "hasta cansada estás estupenda".

La publicación ha obtenido más de 29.500 me gusta en solo un día.