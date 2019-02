La confusión de una invitada de 'Viva la vida' que provocó un ataque de risa a Emma García

Cynthia, la camerunesa que dejó con la boca abierta a todos los miembros del jurado de Got Talent con su voz, ha estado este sábado en Viva la vida (Telecinco) y ha vivido una anécdota que no va a olvidar jamás. Y no solo ella porque una confusión con un sobre ha provocado un ataque de risa a la presentadora Emma García, que ha solventado de la mejor manera posible un auténtico momento "tierra trágame".

Durante la entrevista, han acudido a darle una sorpresa a la invitada Sor Angustias y Fátima, dos mujeres que le ayudaron cuando llegó a España sin documentación en la casa de acogida en la que atendía la monja.

Cynthia, la voz que emocionó al jurado de @GotTalentES, llora por las mujeres que le cambiaron su vida en España #VivaLaVida166 https://t.co/uAj1XB27Hc pic.twitter.com/U8iMgAxsjH — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 2 de febrero de 2019

Y esa no era la única sorpresa que le esperaba. Después de cantar, la monja se acercó a ella con un sobre en la mano. "Yo sé que hay alguien muy importante en tu vida, aparte de nosotras, pero como no puede estar aquí... se ha hecho presente", dijo y le entregó el sobre. Pero algo estaba saliendo mal.

"Ay mami, es mucho...", dijo la camerunesa con un poco de apuro.

"¿Quién es?", preguntó la presentadora a la monja mientras la cantante miraba los papeles sin saber qué hacer. "Su hija", le chivó. Se suponía que en el interior del sobre tenía que haber dos cartas, pero Cynthia no las encontró.

Telecinco Cynthia recibe un sobre en 'Viva la vida' con una supuesta carta de su hija.

La monja se dio cuenta entonces de que se había equivocado de sobre y de que el bueno todavía estaba en su bolso. "¿Y qué le has dado?", quiso saber la presentadora. "Esto", respondió y se lo enseñó. "Ay, que le ha dado dinero", dijo García y estalló en una carcajada que no pudo reprimir.

Tras varios segundos de risa floja, García consiguió reponerse y explicó a Cynthia: "La intención era buena. Hay una carta de tu niña. Estas cosas pasan en el bolso. Se han confundido los sobres y supongo que la podrás leer luego".

"¿Eh, Sor Angustias? No se te va a olvidar este día", zanjó la presentadora quitándole hierro al momento.