La Guardia Civil expedienta al agente que se grabó riéndose durante el traslado de los presos independentistas

La Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido de funciones a un guardia civil tras la grabación y posterior difusión de un vídeo durante el servicio de traslado de los presos del proceso soberanista catalán a cárceles madrileñas.

En una nota de prensa la Dirección General de la Guardia Civil informa de que se han iniciado inmediatamente las gestiones necesarias para aclarar todos los extremos relacionados con este vídeo una vez que se tuvo conocimiento a través de las redes sociales de la difusión del mismo.

