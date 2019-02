Los Goya 2019 han sido los premios de El Reino. La película de Rodrigo Sorogoyen se ha coronado con siete galardones, aunque Campeones se ha alzado con el Goya a la Mejor película. Pero más allá de los premios, la noche nos ha dejado grandes frases y momentos. Algunos reivindicativos, como el de los directores del cortometraje documental Gaza, y otros emotivos, como el del actor revelación Jesús Vidal. Estas son las frases más potentes que nos han dejado los premios.

Arantxa Echevarría (Carmen y Lola)

"Quiero dedicar el premio a aquellos que no permiten amar diferente, a aquellos que no son capaces de ponerse en la piel de las minorías, del distinto, a aquellos que no creen que sea necesaria una Ley de Violencia de Género, a aquellos que creen que no se necesita apoyo para los colectivos LGTBI, a aquellos que piensan que no es parte de la Sanidad Pública el aborto, a aquellos que piensan que el cambio de sexo no es parte de la sanidad público. Se lo quiero dedicar a ellos para que vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres".

Eva Llorach (Quien te cantará)

"Queremos historias con protagonistas femeninas. El cine puede cambiar las cosas y reventar los clichés que nos aplastan. Podemos hacer con el cine un mundo más igualitario y más justo".

Jesús Vidal (Campeones)

"Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. (...) Mami, gracias por darme la vida, dármelo todo. Porque hiciste crecer en mí el amor hacia las artes. Y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre. Gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa, cambiabas, y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo. Porque tengo unos padres como vosotros, muchísimas gracias".

Julio Pérez del Campo y Carles Bover (Gaza)

"A pesar de todos los intentos de censura estamos aquí. Gracias a los académicos que han roto el silencio con su voto en silencio de los derechos humanos. Desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas y la primera es no legitimar países que vulneran los derechos humanos. Israel en Eurovisión no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino".

Almudena Carracedo (El silencio de otros)

"Compartimos este Goya con las miles de víctimas y supervivientes de la dictadura franquista, las que se nos han ido y las que luchan día a día por su derecho a la justicia y a la verdad"