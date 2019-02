Los colaboradores de Viva la vida han tratado este domingo la noticia del fin de semana, la gala de los Premios Goya 2019, y han hecho un repaso a los modelitos más comentados en redes sociales. Una de esas imágenes que ha presentado Torito era la de Amaia, que acudió vestida de gala y sin depilarse las axilas (es una gran defensora del vello femenino).

Los más críticos han sido Makoke y Diego Arrabal, que se han despachado a gusto con la decisión de la de Pamplona. "A mí personalmente que vaya sin depilar no me gusta. Yo sé que en Francia todas la gran mayoría de las chicas van no se depilan, pero estar en un photocall, con un vestido de noche y todos los pelos en la axila...", opinó Makoke.

Pero fue Diego Arrabal el que puso la guinda al pastel. "Ahora, yo le veo la axila y no quiero ni imaginarme ya...", opinó el paparazzi y añadió haciendo aspavientos con las manos: "Lo que puede ser aquello...".

Nagore Robles aprovechó estos comentarios de sus compañeros para lanzar un alegato en contra de la imposición a las mujeres de depilarse: "A mí me parece estupendo, me da exactamente igual. ¿Por qué tengo que estar todo el día pendiente de depilarme todo el rato, siendo esclava de las cuchillas? Pues yo me depilo cuando me viene bien y cuando no, pues dejo crecer. ¿Qué pasa?".

Makoke protestó y Robles recordó que el protocolo de los Goya no exige que las mueres vayan depiladas. "¡Pues que vayan como quieran!".

Las opiniones de Arrabal y Makoke han sido duramente criticadas en redes sociales:

@Makoke_ Si la mujer que sea no quiere depilarse porque está hasta el toto de los convencionalismos sociales, no vengas tú a obligarla porque te de "asquito" ver un par de pelos #vivalavida167 — Azucarpati 🇪🇺 (@AzucarParaTodos) 3 de febrero de 2019

#VivaLaVida167 Penosa Makoke con los comentarios sobre Amaia. ¿Si hubiera sido un hombre el que visibilizara su vello corporal habrías pronunciado el mismo discurso? Esa es la cuestión. — Sanzero (@Sanzero7) 3 de febrero de 2019

Ay la Makoke de verdad con el tema de depilar vives en 1980 que anticuada tía retírate ya de la tele @Makoke_ #VivaLaVida167 — Andrea✨ (@andrealvarezg09) 3 de febrero de 2019

Y seguimos para Bingo jajaja Makoka diciendo que no le gusta que Amaia vaya sin depilar...es que lo tienes todo chica! En cada cosa que dice, en cualquier momento se delata!

FLORERO MÁS QUE FLORERO!😒#VivaLaVida167 #SomosLaAudiencia3F #goyas2019 — MONI❣*👩🏻‍⚖* GHDUO SOFIA 🙋🏽‍♀️ (@Mnica32959412) 3 de febrero de 2019

Que asco me está dando hoy #VivaLaVida167 con los comentarios de Makoke, Diego...respecto a no depilarse, en fin. — danitza 🦁 (@danitzaespina) 3 de febrero de 2019

Madoka nadie te pregunto. No eres ejemplo de nada!!! Lo que hay que oir de esta señora!! #VivaLaVida167 — 《ѕυgα🇪🇸нορє》 (@BtsMinSuga28) 3 de febrero de 2019

Diego Arrabal en #VivaLaVida167 acaba de decir con respecto a que Amaia fuese a la gala de los Goya sin depilar: «si tiene así la axila no me imagino lo que debe tener ahí abajo».



Disculpe caballero, pero es que a nosotras nos importa una mierda lo que usted opine. — margot (@apenaita_) 3 de febrero de 2019