La chef Samantha Vallejo-Nágera se ha rendido —como todos— a los pies de Jesús Vidal, premiado con el Goya a Mejor actor revelación por su papel en la película Campeones y verdadero protagonista de la ceremonia celebrada este sábado en Sevilla. El actor consiguió emocionar a todo el mundo y demostrar que no existen barreras más allá de las que nosotros mismos nos ponemos.

"Señores y señoras de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias!", comenzó Vidal con sus agradecimientos, que ya forman parte de la historia de los premios Goya.

Horas después de este discurso, que todavía resuena en las cabezas de todos aquellos que siguieron la gala, Vallejo-Nágera ha usado las redes sociales para agradecer al actor sus palabras. "SUBLIME", ha escrito le chef junto a una foto del premiado: "Maravilloso discurso que nos hizo llorar a todos. Amor, generosidad, elegancia, humildad... con una pizca de humor".

Vallejo-Nágera, que tiene un hijo con síndrome de Down y trabaja mucho por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, aplaudió las palabras del actor: "Sin querer, has hecho más por la integración que todos nosotros en mucho tiempo. Solo se me ocurre decirte GRACIAS".