El pianista británico James Rhodes ha abierto su corazón a Risto Mejide en Chester en un programa que buscaba retratar la vivencia de la gente cuando el mal se lleva sus vidas por delante.

El presentador ha sentado frente a él al músico, que fue víctima de violación cuando era niño, y su relato ha dejado frases aterradoras y profundamente impresionantes:

Con él me sentía como una 'estrella', el centro de atención. Un día me pidió que me quedara después de clase, que le ayudara a recoger los trastos. Me llevó a un cuarto y cerró la puerta. Yo pensé: 'Ah, otro regalo, genial'. Entonces me violó"

Después de cinco años de sometimientos necesité cirugía porque me rompió la espalda"

Cuando eres un niño y tienes ciertos tipos de hombres mirándote, sabes en lo que están pensando. Te siguen a los baños, te echan esas miradas... Y te sientes poderoso"

Ver una escena de violación en una película me hace vomitar, literalmente"

Sigo con problemas, hay días en los que quiero morir"

El profesor que abusaba de mí era muy agresivo. Cuando una profesora intuyó algo y quiso ayudarme, el director le dijo que tenía que hacerme más fuerte"

Mi profesor de educación física me violó de los 6 a los 11 de años. Sigo pensando que fui su cómplice, no una víctima, porque callé. No hablé hasta los 35 años. "

Es una sentencia de por vida; la vergüenza y la inestabilidad emocional me acompañan"

Cada vez que lloro tengo una erección. Eso es porque cada vez que el tío me estaba haciendo una felación, yo lloraba"

Ojalá mi padre hubiera sido como tú" Rhodes al hombre que destapó el 'Caso Maristas', cuyo hijo fue abusado por su profesor de gimnasia a los trece años

El músico ha conmovido a las redes sociales, impresionadas por la crudeza, honestidad y valentía de su relato. Incluso a la propia Laura Escanes...

Joder con el programa de hoy. Sin palabras. Corazón y estómago encogido #ChesterSatán — Laura Escanes 🌹#PielDeLetra 🌹 (@LauraEscanes) 3 de febrero de 2019

Conmovida, sobrecogida, emocionada con este valiente testimonio@JRhodesPianist no puedo ni imaginar a mis hijos en esa situación; es aterrador. Por ello quiero darte las gracias en nombre de todos los niños del mundo por tu lucha,por tu valentía y por tu honestidad #ChesterSatán pic.twitter.com/J3fC0UKmpP — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 3 de febrero de 2019

El testimonio de James Rhodes es posiblemente el más duro que he visto jamás. Y es más duro aún la manera en la que lo cuenta, sintiéndose culpable. Puro Horror. #ChesterSatán — Adry OH (@AdryPunto10) 3 de febrero de 2019

#chesterSatán No puedo dejar de llorar escuchando esta historia. le ha violado un profesor durante 5 años y en una de las violaciones le rompió la espalda, y tiene tres operaciones de espalda, y se levantó con sangre y sus padres no querían ver la realidad a la mínima DENUNCIAD pic.twitter.com/DRZqpe2Tj0 — Sergius (@SYE_61111) 3 de febrero de 2019

He escuchado toda la entrevista estremecida pero tranquila. Cuando ha dicho: " ojalá hubiese tenido un padre como tú", me he roto. Nadie debería pasar por eso, pero es mucho peor obligar a un niño a dejar de serlo de la manera más cruel #ChesterSatán — patysue (@patysue69) 3 de febrero de 2019

Queremos dar nuevamente las gracias a nuestro querido y admirado @JRhodesPianist por tener la generosidad de rememorar las violaciones que sufrió en la infancia con la esperanza de que ayude a que otros niños y niñas no pasen por lo mismo. Tú testimonio salva vidas. #ChesterSatán pic.twitter.com/VY2DMLKz60 — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) 3 de febrero de 2019

Como maestra no puedo entender donde estaban mirando los demás profesores de James Rhodes... Idenfendible y demigrante la labor de un educador que no cuida y protege a un niño #ChesterSatán gracias @ristomejide por compartir historías así — Andrea HV (@andreahuvi) 3 de febrero de 2019

Estoy viendo la entrevista y es, como poco,estremecedora, qué horror. Gracias @JRhodesPianist por intentar con tu lucha ayudarnos a cambiar el mundo y a @Chester_cuatro @ristomejide por visibilizarlo.Yo pondré mi grano de arena en esta lucha. Tienes mi apoyo #ChesterSatán — Yaiza Castilla H. (@Yaiza_Castilla) 3 de febrero de 2019

Protección de la infancia de TODAS las formas de violencia YA. Gracias @JRhodesPianist por visibilizar este problema, qué acto de generosidad #ChesterSatán https://t.co/HUEMdi5NMR — rocio salinas (@r_lilirsalinas) 3 de febrero de 2019

Creo que es la mejor entrevista que he visto en mi vida. Gracias @ristomejide por tu tacto y a ti @JRhodesPianist por tu música y por explicar tu historia y ayudar a que este mundo sea MEJOR. #ChesterSatan — Gemma PS (@gemmapelegri) 3 de febrero de 2019

Bravo @JRhodesPianist por compartir esto y ser tan valiente y a @ristomejide por darnos esta entrevista. Estremecedora realidad que hay que ver y erradicar #ChesterSatan — Ampar_O_pinar (@Canela_molia) 3 de febrero de 2019

Estoy temblando escuchando a @JRhodesPianist en #ChesterSatan cada palabra hace que piense que no sé como se puede mantener en pie. Es terrorífico. — Lucia Fernandez (@luceral) 3 de febrero de 2019

Impresionante cuando ha dicho @JRhodesPianist que cuando acabaron esos años de violación pensó que había acabado todo y en realidad es cuando empezó: marcar tu vida de por vida 😭 #ChesterSatán — Sara García (@saragarcia1978) 3 de febrero de 2019